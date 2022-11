Ngày 26/11, nguồn tin từ văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa có thông tin cụ thể về dự án trồng cây xanh dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp, TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2024, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một đường hoa tạo cảnh quan theo trục đường Võ Nguyên Giáp - một trục đường chính kết nối quốc lộ 1 từ phía tây nam (từ huyện Diên Khánh) đi vào trung tâm TP. Nha Trang. Đồng thời, tạo mỹ quan đô thị, phục vụ dân sinh và du lịch.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp nối huyện Diên Khánh và TP.Nha Trang. Ảnh: M.H

Dự án bao gồm các hạng mục; đào đắp nền đường, rãnh thoát nước, rãnh thu nước, cây xanh, cấp nước, điện chiếu sáng trang trí, điểm nhấn đầu tuyến, điểm nhấn cuối tuyến,...

Ông Nguyễn Thanh Hà - Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đường Võ Nguyên Giáp dài khoảng 9km, trong đó phần bố trí cây xanh dài 7,3km. Việc bố trí các tiểu cảnh hình tượng cách điệu trong không gian mở với sự kết hợp giữa các tầng cây xanh nhằm tạo nên một cảnh quan kiến trúc tổng thể tự nhiên và hài hòa.

Điểm đầu tuyến, có thiết kế các chữ "Welcome to Nha Trang" và điểm cuối tuyến với ý tưởng là ngôi sao chiến thắng, TP.Nha Trang hẹn gặp lại, có chữ "See you again".