Dự kiến đầu tư gần 6.030 tỷ đồng xây dựng cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có quy mô là 4 làn xe, rộng 24,75m.

Bộ GTVT vừa có báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng chiều dài hơn 27 km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 18,2 km; đoạn qua tỉnh Tiền Giang khoảng 9,23 km.

Theo đó, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có điểm đầu dự án giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (cách nút giao An Bình khoảng 4 km) thuộc xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điểm cuối dự án giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (cách nút giao An Thái Trung khoảng 1,8 km) thuộc xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Tuyến cao tốc vùng ĐBSCL. Ảnh: Canhco.net

Bộ GTVT kiến nghị chia dự án thành 2 dự án thành phần và tiến hành xây dựng theo quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m. Vận tốc thiết kế 100 km/h, công tác GPMB được thực hiện một lần theo quy mô quy hoạch.

Dự án thành phần 1 (Km0 đến khoảng Km18+200) từ xã An Bình, huyện Cao Lãnh, đến xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh với chiều dài khoảng 18,2 km trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 4.300 tỷ đồng.



Dự án thành phần 2 (khoảng Km18+200 đến khoảng Km27+430) xã Tân Hưng, huyện Cái Bè đến xã An Thái Trung, huyện Cái Bè với chiều dài khoảng 9,23 km trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 1.700 tỷ đồng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư theo quy mô phân kỳ (4 làn xe hạn chế) là khoảng 6.029 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị ước hơn 4.100 tỷ đồng; chi phí GPMB, tái định cư khoảng 719 tỷ đồng.

Bộ GTVT đề xuất sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ GTVT và vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Liên quan đến việc phân bổ vốn cho dự án, Bộ GTVT cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, cần bố trí khoảng hơn 4.800 tỷ đồng (khoảng 80,2% tổng mức đầu tư). Phần còn lại khoảng gần 1.200 tỷ đồng (khoảng 19,8% tổng mức đầu tư) chuyển tiếp bố trí giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội thông qua, dự kiến Bộ GTVT bố trí cho dự án hơn 2.282; giai đoạn 2022 - 2023 Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội bố trí cho dự án khoảng hơn 1.200 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021 - 2025, số vốn cần bổ sung cho dự án khoảng hơn 1.351 tỷ đồng, kiến nghị bố trí từ nguồn chưa phân bổ và nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của cả nước.