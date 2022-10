Dược phẩm Imexpharm (IMP): Báo lãi quý III/2022 tăng 78% so với cùng kỳ

So với mức nền thấp của quý III/2021, lợi nhuận sau thuế quý III/2022 của Imexpharm tăng 78%, doanh thu thuần trong quý tăng 62% so với cùng kỳ lên gần 418 tỷ đồng. Đồng thời cho thấy sự cải thiện so với hai quý đầu năm