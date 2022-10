PNJ: Chốt ngày trả cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền mặt 8%

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố thông tin về việc thực hiện phương án chi trả cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 31/10/2022.

Tỷ lệ thực hiện quyền 8% (sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng). Ngày cuối cùng đăng ký để phân bổ quyền là 31/10/2022. Thời gian thực hiện thanh toán sẽ vào ngày 22/11/2022.

Với hơn 246,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, PNJ sẽ phải chi ra gần 197 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, tổng mức cổ tức năm 2021 cho cổ đông là 20% bằng tiền mặt. Trước đó, PNJ đã tạm ứng 6% vào tháng 4 và 6% vào tháng 7. Như vậy, sau khi thanh toán đợt này, doanh nghiệp đã hoàn tất chỉ tiêu cổ tức năm 2021.

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ)

PNJ đã hoàn thành tới gần 96% kế hoạch lợi nhuận chỉ trong 8 tháng đầu năm

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNJ đạt 23.049 tỷ đồng, tăng 87,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.246 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Mức lãi lũy kế 8 tháng đầu năm cũng là kết quả cao nhất của doanh nghiệp so với các năm trước đây kể từ khi niêm yết. Với kết quả này, PNJ đã thực hiện được 94,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tình hình kinh doanh theo các tháng trong năm 2022 của PNJ

Riêng tháng 8, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.328 tỷ đồng, tăng hơn 13 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 79 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 78 tỷ đồng do năm ngoái thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội của nhà nước ở nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên nếu so với các tháng từ đầu năm đến nay, kết quả tháng 8 vừa rồi đang ở mức thấp nhất cả về doanh thu thuần và lợi nhuận. Như vậy công ty đã hoàn thành 89,3% mục tiêu doanh thu và 95,8% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Ngoài ra, PNJ còn thông báo, từ ngày 17/10/2022, miễn nhiễm chức danh Quyền Giám đốc khối đối với ông Phan Nguyễn Hoài Anh do được đảm nhiệm công việc mới và phân công ông Lê Trí Thông quản lý, điều hành khối Marketing.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/10, giá cổ phiếu PNJ tăng 1.000 đồng (tương ứng tăng 0,95% so với phiên giao dịch liền kề). Hiện đang ở mức 106.000 đồng/ cổ phiếu.