Đường sắt đặt mục tiêu doanh thu 6.258 tỷ đồng/năm 2024

Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc VNR cho biết, năm 2024, đường sắt phấn đấu doanh thu đạt 6.258 tỷ đồng, bằng 100,18% so với cùng kỳ.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã có báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, doanh thu hợp nhất thực hiện được 8.503,8 tỷ đồng, đạt 101,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 94,8 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch.

Nêu rõ hoạt động của Tổng công ty, ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: "Năm 2023, công tác chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn".

"Thu nhập bình quân người lao động là 9,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 105,2% so với cùng kỳ, tăng 6%", ông Khánh nêu rõ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên nhân viên ngành đường sắt. Ảnh: TA

Về doanh thu ông Khánh cho biết, tính riêng Công ty Mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam doanh thu 6.247 tỷ đồng, bằng 113,2% so với cùng kỳ và đạt 96% chỉ tiêu kế hoạch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban vốn) giao. Lợi nhuận sau thuế 4,5 tỷ đồng, tương đương 150% chỉ tiêu kế hoạch Ủy ban vốn giao.

Đối với tình hình trật tự an toàn giao thông, ông Khánh cho hay, an toàn giao thông đường sắt được kiểm soát giảm trên cả 3 tiêu chí về xảy ra 205 số vụ tai nạn, giảm 11 vụ (-5,1%); 81 người chết, giảm 5 người (-5,8%); bị thương 119 người, giảm 07 người (-5,6%)).

Về vận tải, "sản lượng vận chuyển hàng hóa giảm do nhu cầu thị trường giảm mạnh, thực hiện được 4,6 triệu tấn xếp, bằng 81,8% cùng kỳ", ông Khánh chia sẻ.

Cũng theo ông Khánh, Tổng công ty đã có nhiều giải pháp, sản phẩm vận tải độc đáo, vận tải hành khách tăng trưởng tốt, thực hiện được 6,1 triệu lượt hành khách lên tàu, bằng 135,1% cùng kỳ. Doanh thu trực tiếp từ vận tải 3.973,4 tỷ đồng, bằng 107,0% cùng kỳ.

Năm 2024, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch được Ủy ban vốn giao, phấn đấu duy trì đà tăng trưởng của các chỉ tiêu hợp nhất về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ công ích về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

Đồng thời, tiếp tục kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông đường sắt, phấn đấu giảm so với năm 2023 ít nhất là 5% trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Riêng Công ty Mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phấn đấu doanh thu đạt 6.258 tỷ đồng, bằng 100,18% so với cùng kỳ, trong đó tăng sản lượng vận tải khoảng 7,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ cụ thể hóa bài học kinh nhiệm và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng các chương trình hành động, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, theo phương châm 16 chữ: "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững".

"Tổng công ty phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ 2023, tạo đà cho thắng lợi của cả nhiệm kỳ và thời gian tới", ông Mạnh nói.