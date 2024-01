Đường sắt mở bán vé thêm 14 chuyến tàu khách dịp Tết Nguyên đán 2024

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội vừa công bố mở bán vé hơn 14 tàu khách chạy tăng cường trên các tuyến địa phương khu vực phía Bắc dịp tết Nguyên đán 2024.

Các chuyến tàu khách được mở bán gồm có tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh, xuất phát tại ga Hà Nội, tàu NA3, NA11 chạy các ngày 6-8/2/2024; tàu NA7, NA9 chạy các ngày 7/2/2024.



Xuất phát tại ga Vinh, tàu NA4 chạy các ngày 13-15/2/2024; tàu NA8 chạy các ngày 11-13/2/2024; tàu NA10, NA14 chạy ngày 13/2/2024; tàu NA12 chạy ngày 13, 14/2/2024; tàu SE34 chạy ngày 13, 15/2/2024.

Hành khách tại ga Hà Nội. Ảnh: TA

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tàu LP9 xuất phát ga Hà Nội ngày 8/2/2024; tàu LP10 xuất phát ga Hải Phòng ngày 13, 14/2/2024.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai, tàu SP1 xuất phát ga Hà Nội ngày 10, 11/2/2024; tàu SP2 xuất phát ga Lào Cai ngày 12/2/2024.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong thời gian cao điểm tết Nguyên đán 2024, đường sắt tăng thêm 3.500 phương án chỗ bổ sung vào các đôi tàu SE1/SE2, SE5/SE6, SE9/SE10, TN3/TN4 chạy tuyến Thống nhất.

Đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu: Giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng; giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi. Đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.

Năm 2024, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch được Ủy ban vốn giao, phấn đấu duy trì đà tăng trưởng của các chỉ tiêu hợp nhất về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ công ích về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

Tiếp tục kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông đường sắt, phấn đấu giảm so với năm 2023 ít nhất là 5% trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Riêng Công ty Mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phấn đấu doanh thu đạt 6.258 tỷ đồng, bằng 100,18% so với cùng kỳ, trong đó tăng sản lượng vận tải khoảng 7,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ.