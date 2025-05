Eaton Park được ngân hàng HSBC "bơm" 3.750 tỷ đồng vốn tín dụng xanh

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam), hợp tác cùng Ngân hàng TNHH Mizuho, Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và Ngân hàng UOB Việt Nam, vừa công bố khoản vay hợp vốn xanh (club loan) kỳ hạn 5 năm cho Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Lực - đơn vị thuộc Công ty Phát triển Bất động sản Gamuda Land (Malaysia).

Trong giao dịch này, HSBC Việt Nam giữ vai trò Thành viên Điều phối, Thành viên Đầu mối Dàn xếp cấp Tín dụng hợp vốn chính, Thành viên Đồng Điều phối khoản vay xanh và Đầu mối cấp Tín dụng hợp vốn.

Ảnh minh họa.

Với tổng giá trị cam kết lên đến 3.750 tỷ đồng, khoản vay sẽ được sử dụng để đầu tư và phát triển Eaton Park – một dự án căn hộ cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đã nhận được chứng chỉ công trình xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cấp.

Để được cấp chứng chỉ EDGE, dự án Eaton Park phải đạt yêu cầu tiết kiệm ít nhất 20% năng lượng, nước và năng lượng tiêu thụ do vật liệu xây dựng[1].

Dự án Eaton Park đồng thời phải tuân thủ Bộ Nguyên tắc Tín dụng Xanh Quốc tế - Bộ Nguyên tắc Tín dụng Xanh quốc tế do Hiệp hội thị trường cho vay (Loan Market Association) và Hiệp hội thị trường cho vay Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Loan Market Association) phối hợp ban hành, thể hiện cam kết của Tâm Lực trong việc tích hợp yếu tố bền vững vào hoạt động phát triển bất động sản.

Eaton Park là một dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP. Thủ Đức.Ảnh: https://eatonpark.site.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp và Định chế tài chính, HSBC Việt Nam, chia sẻ: "Giao dịch này thể hiện năng lực của HSBC trong việc xây dựng các giải pháp tài chính phức tạp như khoản vay hợp vốn xanh, nhằm hỗ trợ phát triển bền vững.

Thông qua kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu của mình, HSBC giúp khách hàng kết hợp yếu tố bền vững vào mô hình kinh doanh, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi xanh."

Thông tin từ website, Eaton Park là một dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP. Thủ Đức. Dự án được kỳ vọng mang lại một phong cách sống sang trọng, hiện đại và giao hòa với thiên nhiên.

Eaton Park gồm 6 tòa tháp cao từ 29 đến 39 tầng, mang phong cách kiến trúc hiện đại, lấy cảm hứng từ những tòa nhà chọc trời tại Singapore. Thiết kế này mang đến cho dự án vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp và thu hút mọi ánh nhìn. Căn hộ tại Eaton Park được thiết kế thông minh, tối ưu hóa diện tích sử dụng, mang đến không gian sống thoáng mát, tiện nghi và đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân.