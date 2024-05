"Ém" thông tin báo cáo tài chính, Apax Holdings của Shark Thuỷ bị phạt hơn 100 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 211/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.

Cụ thể, Apax Holdings bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với hàng loạt tài liệu về báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn, báo cáo tình hình quản trị công ty, báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Bên cạnh đó, Công ty cũng bị xử phạt 20 triệu đồng do vi phạm quy định về phương tiện báo cáo, công bố thông tin. Cụ thể, trang thông tin điện tử của Apax Holdings (https://apaxholdings.com.vn/) hiện nay không còn hoạt động.

Tháng 4 trước đó, UBCKNN cũng đã xử phạt 92,5 triệu đồng đối với công ty con của Apax Holdings là Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English) vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Từ ngày 6/12/2023, hơn 83,15 triệu cổ phiếu IBC của Apax Holdings đã chính thức rời sàn HOSE do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước khi bị hủy niêm yết, cổ phiếu IBC nằm trong 3 diện theo dõi vi phạm, gồm đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về CBTT trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; cổ phiếu bị kiểm soát do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời gian quy định; và bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 20/5, giá cổ phiếu IBC hiện đang đứng ở mức tham chiếu 1.700 đồng/cổ phiếu.

Hồi cuối tháng 3/2024, ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT Apax Holdings đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi ông Thủy bị bắt, 3 công ty liên quan đến ông gồm CTCP Anh ngữ Apax (Apax Leaders), CTCP Phát triển Giáo dục iGARTEN và CTCP Ozen Health and Beauty đều bị UBCKNN xử phạt vi phạm về “ém thông tin” liên quan đến trái phiếu.