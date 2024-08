"Ém" thông tin, Thiên Nam (TNA) bị phạt hơn 152 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 320/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HoSE: TNA)

Cụ thể, phạt Thiên Nam 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Thiên Nam không công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Ngoài ra, Thiên Nam còn công bố thông tin không đúng thời hạn trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với Quyết định của Hội đồng quản trị số 02/2023/QĐ-HĐQT ngày 08/2/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; Khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 ngày 16/2/2023.

Cũng trong quyết nghị, Thiên Nam còn bị phạt 60 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Trong đó, Thiên Nam đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023: Theo Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2023, trong năm 2023, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan, số dư cuối kỳ với bên liên quan như sau: Phải thu khác với ông Nguyễn Quang Hoà, Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu năm là 7.892.681.000 đồng, cuối năm là 32.502.892.000 đồng. Tuy nhiên nội dung giao dịch này không được trình bày đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Tổng số tiền phạt là 152,5 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/8, giá cổ phiếu TNA tăng 1,14% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 4.440 đồng/cổ phiếu.

Hiện tại, cổ phiếu TNA đang bị đưa vào diện hạn chế giao dịch (chỉ giao dịch phiên chiều) từ ngày 24/5 do chậm nộp báo cáo kiểm toán năm 2023 quá 45 ngày. Lý do của việc chậm trễ nộp báo cáo kiểm toán được Thiên Nam nêu ra là do có những khoản trích lập dự phòng mà Công ty cần làm rõ hơn với đơn vị kiểm toán.

Thiên Nam còn cách rất xa kế hoạch lợi nhuận năm

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, Thiên Nam ghi nhận doanh thu đạt hơn 672 tỷ đồng, giảm 77,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước và sau thuế ghi nhận đều ghi nhận lỗ tới 26,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi hơn 3,3 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Thiên Nam lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 1.479 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Công ty đã thực hiện hơn 45% kế hoạch doanh thu nhưng còn cách rất xa kế hoạch lãi năm.

(nguồn: BCTC các năm, Etime t/h)

Nhìn rộng sang giai đoạn 2019 tới nay, lợi nhuận của Thiên Nam liên tục lao dốc. Như năm 2019, lợi nhuận sau thuế năm đạt hơn 133,3 tỷ đồng; sang tới năm 2020 giảm còn 42,8 tỷ; năm 2021 còn 18,8 tỷ; năm 2022 xuống còn 11,5 tỷ; năm 2023 giảm còn hơn 3,3 tỷ và tới 6 tháng đầu năm 2024 thì ghi nhận lỗ.