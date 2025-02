FECON chỉ ra "mấu chốt" khiến lợi nhuận tăng mạnh trong Quý IV/2024

Báo cáo tài chính cho thấy, trong quý IV/2024, FECON có doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 1.202 tỷ đồng, tăng hơn 153 tỷ đồng (tương đương tăng 12,7%) so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của FECON lại sụt giảm đáng kể chỉ đạt 145 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm nước đạt 157 tỷ đồng, tương đương giảm 12 tỷ đồng.

Trong quý IV/2024, lợi nhuận sau thuế của FECON đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 72,45 tỷ đồng (giảm lỗ đến 166%) so với cùng kỳ năm trước). Quý IV/2023 FECON lỗ 43,64 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của FECON. (Ảnh: Chụp màn hình)

Giải trình về lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, lãnh đạo FECON cho biết, lý do là doanh thu hoạt động tài chính của hợp nhất trong kỳ tăng mạnh 63,59 tỷ đồng. Chủ yếu do năm Quý IV/2024 Công ty có nguồn lợi nhuận từ lãi từ hoạt động đầu tư dự án.

Ngoài ra, trong năm 2024, Công ty ghi nhận lợi nhuận từ công ty liên kết gần 4,3 tỷ đồng (Công ty Cổ phần FECON Hoà Yên).



Tính đến hết năm 2024, nợ phải trả của FECON ở mức hơn 6.336 tỷ đồng, tăng lên đáng kể so với hồi đầu năm ở mức hơn 5.219 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức 5.338 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với hồi đầu năm ở mức 4.319 tỷ đồng; Nợ dài hạn ở mức 997 tỷ đồng, tăng 97 tỷ đồng, tăng gần 10% so với hồi đầu năm ở mức 900 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu của FECON đạt 3.368 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần FECON đã từng có văn bản gửi tới Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng... đề nghị hỗ trợ trong tình huống có khả năng ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại Dự án Trung tâm trưng bày, mua bán, cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn toàn cầu của Toyota (tên thương mại là Khách sạn Golden Imperial).

Trong văn bản số 509/2024/CV-FPL.FECON của Công ty Cổ phần FECON gửi tới Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng... nêu rõ: Ngày 28/4/2020, Công ty cổ phần PT Minh Quân (tên cũ là Công ty cổ phần xây dựng Golden City số 2), là đơn vị thuộc quản lý của Chủ đầu tư Dự án, đã ký Hợp đồng thi công số: 35/2020/HĐTC/GOLDEN-FECON giao thầu phụ cho Công ty cổ phần FECON thực hiện gói thầu.

Đây là gói thầu Thi công kết cấu và hoàn thiện cơ bản thuộc dự án: Trung tâm trưng bày, mua bán, cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn toàn cầu của Toyota (tên thương mại là Khách sạn Golden Imperial), có địa chỉ tại: Lô A1 Khu trung tâm thương mại quốc tế, Phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do Công ty cổ phần Nha Trang – Đà Lạt làm Chủ đầu tư (gọi tắt là "Dự án").

Đến ngày 19/12/2023, các bên đã xác nhận Nhà thầu FECON đã hoàn thành thi công các hạng mục theo Hợp đồng.

Nhà thầu FECON đã nhiều lần liên hệ làm việc, trao đổi văn bản và đề nghị ký hồ sơ quyết toán, giải quyết công nợ và các vấn đề còn tồn đọng của Dự án nhưng Chủ đầu tư và Nhà thầu chính lại liên tục lẩn tránh, không hợp tác, hứa hẹn trả tiền nhưng không thực hiện, vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng và thỏa thuận giữa các bên. Giá trị còn chưa thanh toán cho đến nay là rất lớn, gần 29 tỷ đồng.

Cùng đó, Nhà thầu FECON đã đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng… hỗ trợ bảo về quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Theo đó, để bảo vệ tài sản của mình, FECON đề xuất từ ngày 1/1/2025, bố trí nhân lực để tiếp quản và trông coi tài sản của Nhà thầu đã đưa tới công trường của Dự án mà chưa được bên thuê thanh toán.