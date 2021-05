Gần 2 tỷ kWh điện từ năng lượng tái tạo sẽ được cắt giảm trong năm 2021

Trong năm 2021, khoảng 1,7 tỷ kWh điện từ năng lượng tái tạo sẽ được cắt giảm nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện.

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện tại, việc đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện trong bối cảnh "bùng nổ" nguồn điện năng lượng tái tạo gặp rất nhiều khó khăn.

Do đó, trong năm 2021, dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 1,7 tỷ kWh điện từ năng lượng tái tạo bao gồm cả điện gió và điện mặt trời.

Hiện nay, hệ thống điện quốc gia đã có hơn 69.300MW công suất nguồn điện các loại, trong đó có 20.512MWp điện năng lượng tái tạo. Trong đó, 10.317MWp điện mặt trời trang trại, 9.583MWp điện mặt trời áp mái và 612MW điện gió. Đã có thời điểm tỷ trọng năng lượng tái tạo đóng góp tới 60% phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia.

Ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết, việc huy động nguồn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên các nhà máy điện đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật rồi đến các nguồn năng lượng tái tạo, cuối cùng mới đến các nguồn điện còn lại.

Do đó, ngay trong 4 tháng đầu năm 2021, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đã buộc phải cắt giảm gần 470 triệu kWh điện năng lượng tái tạo. Trong đó, cơ quan này đã cắt giảm 447,5 triệu kWh điện mặt trời trang trại, chiếm 13,3% khả năng phát của các nhà máy điện mặt trời và cắt giảm 19,7 triệu kWh điện gió.

Dự kiến trong năm 2021, ngành chức năng sẽ tiếp tục cắt giảm khoảng 1,68 tỷ kWh điện năng lượng tái tạo. Trong đó, cắt giảm 1,25 tỷ kWh điện mặt trời trang trại, chiếm khoảng 9% khả năng phát của các nhà máy điện mặt trời. Ngoài ra, cắt giảm khoảng 430 triệu kWh điện gió, chiếm khoảng 7% khả năng phát của các nhà máy điện gió.

Theo ông Ninh lý giải, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc giảm phát năng lượng tái tạo cũng như các nguồn điện khác trong hệ thống điện quốc gia.

"Có 2 nguyên nhân chính: Thứ nhất, là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phụ tải tăng trưởng rất thấp, thấp hơn so với các kế hoạch. Ví dụ như trong 2020 phụ tải chỉ tăng trưởng trên 3%, còn những tháng đầu năm cũng dao động từ 5 - 7%, tức là thấp hơn nhiều so với tăng trưởng phụ tải trong quá khứ. Nguyên nhân thứ hai là do sự phát triển rất nhanh và nóng của năng lượng tái tạo.

Rõ ràng năm 2019 chúng ta có gần 5.000MW của điện mặt trời nối lưới, nhưng sang đến năm 2020 chúng ta lại tiếp tục có thêm gần 5000MW điện mặt trời nối lưới và 7.000-8.000MW điện mặt trời áp mái. Cuối năm nay dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ điện gió. Với sự phát triển nhanh như vậy của các nguồn năng lượng tái tạo thì lưới điện đồng bộ đi theo không đáp ứng được nhu cầu", ông Ninh phân tích.

Được biết, theo tính toán của Bộ Công Thương và EVN, kế hoạch tăng trưởng điện năm 2021 dao động từ 6,1%-7,2%, cao hơn tăng trưởng điện của năm 2020 (chỉ hơn 2,9%) nhưng vẫn thấp hơn nhiều kế hoạch đặt ra trước đó về kế hoạch tăng trưởng điện/GDP giai đoạn 2021-2025 là khoảng 9-10%/năm.