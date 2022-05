GAS: Lãi tăng vọt, 4 tháng đạt 4.544 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

4 tháng đầu 2022, PV GAS ghi nhận tổng doanh thu ước đạt 37.460 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.696 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỷ đồng; hoàn thành vượt kế hoạch 41-87% và tăng so với cùng kỳ năm trước 7- 61%.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, HoSE: GAS) vừa cập nhật các chỉ tiêu tài chính 4 tháng đầu năm 2022. Theo đó, 4 tháng đầu 2022, GAS ghi nhận tổng doanh thu ước đạt 37.460 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.696 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỷ đồng; hoàn thành vượt kế hoạch 41-87% và tăng so với cùng kỳ năm trước 7-61%.

Theo PV GAS, trong quý I/2022, nhu cầu/huy động khí của khách hàng điện, khách hàng công nghiệp thiếu ổn định, ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước (đặc biệt huy động khí cho sản xuất điện trong tháng 1, 2/2022 rất thấp, chỉ đạt khoảng 70% kế hoạch).



Dù vậy 4 tháng đầu năm, PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch 4 tháng đầu năm và tăng so với cùng kỳ năm trước đối với chỉ tiêu sản lượng condensate, LPG tiêu thụ và các chỉ tiêu tài chính.

GAS đã cung cấp 2,7 tỷ m3 khí khô, bằng 88% kế hoạch; sản xuất và cung cấp 41 nghìn tấn condensate, bằng 180% kế hoạch; sản xuất và kinh doanh 760 nghìn tấn LPG (537 nghìn tấn thị trường trong nước; 223 nghìn tấn xuất khẩu và kinh doanh quốc tế), bằng 146% kế hoạch.

PV GAS đã thành lập Công ty Kho cảng LNG Sơn Mỹ. Công tác đầu tư xây dựng được triển khai tích cực ngay từ những ngày đầu năm (bao gồm công tác nghiên cứu phát triển dự án, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quyết toán,...); tập trung giám sát, kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án quan trọng như: Dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải; Dự án trạm nạp xe bồn LNG tại Thị Vải; Dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; Dự án bồn chứa LPG Thị Vải; Dự án kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; Dự án thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng; Dự án kho LPG lạnh, LNG tại Bắc Bộ,.... PV GAS cũng tiếp tục thực hiện/tìm kiếm cơ hội hợp tác - đầu tư thông qua các BCC, liên kết chuỗi,... Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng Công ty mẹ đạt 1.083 tỷ đồng.

Trước đó, báo cáo tài chính quý I/2022 của PV GAS công bố mức doanh thu đạt 26.689 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 4.381 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 3.495 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết phiên giao dịch ngày 6/05/2022, cổ phiếu GAS đóng cửa ở mức giá 109.800 đồng/cp, tăng 0,37%.