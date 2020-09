Giá bất động sản lao dốc, tỷ phú số 1 Hong Kong bám trụ nhờ startup Mỹ

Khi Zoom IPO hồi tháng 4/2019, cổ phần của ông Lý Gia Thành tại startup Mỹ trị giá 800 triệu USD. Trong hơn một năm, giá trị khoản đầu tư này chạm mốc 11 tỷ USD.

Theo Bloomberg, dù đế chế kinh doanh của tỷ phú Lý Gia Thành lao đao vì dịch Covid-19 và bất ổn chính trị, ông vẫn là người giàu nhất Hong Kong, chủ yếu nhờ khoản đầu tư sớm vào startup dịch vụ họp trực tuyến Zoom Video Communications Inc.

Tỷ phú Lý Gia Thành từng xây dựng nhiều cao ốc biểu tượng tại Hong Kong. Hiện, ông nắm giữ 8,5% của Zoom, startup có trụ sở tại San Jose, bang California (Mỹ). Số cổ phần này trị giá 11 tỷ USD , tương đương 1/3 tổng tài sản của ông.

Ông Lý đầu tư vào Zoom qua Công ty Horizons Ventures Ltd. Công ty này tham gia các vòng gọi vốn của Zoom vào năm 2013 và 2015. Khi Zoom phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) hồi tháng 4/2019, cổ phần của ông Lý tại startup Mỹ trị giá khoảng 800 triệu USD .

Như vậy, chỉ trong hơn một năm, giá trị cổ phần của ông Lý tại Zoom tăng hơn 10 tỷ USD .

Tỷ phú Lý Gia Thành. Ảnh: Bloomberg.

Từ đầu năm nay, Zoom tăng trưởng vượt bậc khi đại dịch Covid-19 khiến các văn phòng và trường học trên khắp thế giới phải đóng cửa, buộc mọi người làm việc ở nhà và tổ chức họp hành, học tập qua mạng.

Ngày 31/8, Zoom công bố báo cáo kết quả kinh doanh với doanh thu 3 tháng tính đến ngày 31/7 tăng 355% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao thứ hai trong nhóm các công ty thuộc chỉ số Nasdaq 100.

Cổ phiếu Zoom tiếp tục tăng thêm 41% trong phiên giao dịch ngày 1/9, giúp tài sản của tỷ phú Lý phình to thêm 3,2 tỷ USD chỉ trong một ngày. Theo Bloomberg Billionaires Index, hiện ông sở hữu tổng tài sản 32,6 tỷ USD .

Đế chế bất động sản CK Hutchison Holdings Ltd. và CK Asset Holdings Ltd. của ông Lý tại Hong Kong đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế do bất ổn chính trị và dịch Covid-19 gây ra. Giá cổ phiếu của hai công ty này giảm hơn 25% từ đầu năm.