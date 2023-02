Giá cao su hôm nay 2/2 tiếp tục giảm mạnh toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tiếp đà giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 4% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở nhiều kỳ hạn với mức gần 2%...

Giá cao su hôm nay 2/2: Giá cao su giảm mạnh toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 2/2 tiếp tục giảm mạnh toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tiếp đà giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 4% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở nhiều kỳ hạn với mức gần 2%...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 2/2023 ghi nhận mức 214,4 yen/kg, giảm 1,38%, giảm 3 yen/kg. Các kỳ hạn cao su tháng 3/2023; kỳ hạn cao su tháng 4/2023; kỳ hạn tháng 5/2023; cao su kỳ hạn tháng 6/2023 đều giảm gần 2%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2023 đứng ở mức 12.615 nhân dân tệ/tấn, giảm 3,41%, giảm 445 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải giảm mạnh tiếp ở các kỳ hạn tháng 4/2023 và tháng 5/2023; cao su kỳ hạn tháng 6/2023 và kỳ hạn cao su tháng 7/2023 cũng giảm hơn 3%.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 02/02/2023 lúc 12:42:01 (delay 10 phút)

Giá cao su hôm nay 2/2: Giá cao su tiếp tục lao dốc mạnh

Sau gần ba năm đại dịch, ngày 8/1/2023, Trung Quốc đã chính thức mở cửa biên giới, kèm theo việc gỡ bỏ quy định xét nghiệm và khử trùng Covid-19 đối với thực phẩm đông lạnh và ướp lạnh. Điều này mang đến kỳ vọng tích cực cho một số mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam như cá tra, cao su, gạo…

Trong báo cáo chiến lược năm 2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) phân tích, đối với mặt hàng cao su, Agriseco cho biết Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cao su tự nhiên lớn nhất thế giới với thị phần tiêu thụ hơn 43% toàn cầu, đây cũng là quốc gia nhập khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam chiếm gần 70% tổng thị trường trong năm 2022.

Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại, nhu cầu cao su phục vụ cho sản xuất săm lốp, xe hơi kỳ vọng sẽ tăng trong năm sau. Các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu cao su có thể hưởng lợi và có kết quả kinh doanh tích cực hơn trong năm 2023.

Mặt khác, Agriseco lưu ý giá cao su là một yếu tố quan trọng cần quan sát. Nhìn lại nửa đầu năm 2022, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành tích cực trên cơ sở giá cao su tăng mạnh. Tuy nhiên, nửa sau năm 2022, triển vọng của ngành đã kém đi do giá cao su hạ nhiệt.

Do vậy, việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu cao su cho sản xuất sẽ là điều kiện quan trọng để giá cao su tăng trở lại sau chu kỳ giảm giá vừa qua.

Trong 10 ngày giữa tháng 01/2023, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước và Gia Lai giá ổn định, trong khi tăng tại Đồng Nai. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 270-280 đồng/TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó. Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được điều chỉnh tăng lên mức 286-288 đồng/TSC, tăng 5 đồng/ TSC so với 10 ngày trước đó. Tại Gia Lai, mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó.