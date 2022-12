Giá cao su hôm nay 23/12: Giá cao su giảm mạnh toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 23/12 giảm đỏ toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm gần 3% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm mạnh tới gần 4% ở nhiều kỳ hạn.

Giá cao su hôm nay 23/12: Giá cao su biến động giảm mạnh toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 23/12 giảm đỏ toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm gần 3% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm mạnh tới gần 4% ở nhiều kỳ hạn.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 12/2022 ghi nhận mức 211 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 1/2023 giảm 3,29%; kỳ hạn cao su tháng 2/2023 giảm 3,75%; kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 2,96%; cao su kỳ hạn tháng 4/2023 giảm ở mức 2,43%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2023 đứng ở mức 12.715 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,24%, giảm 160 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay giảm mạnh ở các kỳ hạn tháng 3/2023, kỳ hạn tháng 4/2023, tháng 5/2023, tháng 6/2023 ở mức gần 2%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 23/12/2022 lúc 14:30:01

Trong 10 ngày giữa tháng 12/2022, giá cao su tại các sàn châu Á biến động mạnh, giá tại Thái Lan có xu hướng tăng; trong khi giá tại Nhật Bản và Thượng Hải giảm trở lại trong mấy phiên gần đây do lo ngại nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu, trong bối cảnh các trường hợp nhiễm Covid-19 gia tăng sau khi nước này nới lỏng những hạn chế về Covid-19 và các dấu hiệu suy thoái kinh tế trên toàn cầu.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), sau khi tăng lên mức 225 yen/kg vào ngày 12/12/2022, giá có xu hướng giảm trở lại trong mấy phiên gần đây. Ngày 19/12/2022 giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 217,9 yen/kg (tương đương 1,6 USD/kg), giảm 2,3% so với 10 ngày trước đó và giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm do hoạt động của các nhà máy trong nước đáng thất vọng gây áp lực thị trường. Hoạt động sản xuất của Nhật Bản trong tháng 12/2022 giảm mạnh nhất hơn 2 năm, do nhu cầu giảm và áp lực chi phí kéo dài.

Tại sàn SHFE Thượng Hải giá biến động mạnh, sau khi tăng lên 13.175 nhân dân tệ/tấn vào ngày 14/12/2022, giá giảm trở lại trong mấy phiên gần đây. Ngày 19/12/2022, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 01/2023 ở mức 12.920 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,89 USD/tấn), giảm 2% so với 10 ngày trước đó và giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 giảm xuống 50,7 Baht/kg vào ngày 15/12/2022, sau đó giá tăng nhẹ trở lại. Ngày 19/12/2022, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 51,29 Baht/kg (tương đương 1,47 USD/kg), tăng 1,1% so với 10 ngày trước đó, nhưng vẫn thấp hơn 14,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 10 ngày giữa tháng 12/2022, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố biến động nhẹ. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 270-280 đồng/TSC, tăng 8 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó. Trong khi đó, tại Bình Dương, mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phước Hòa thu mua ở mức giá 271-275 đồng/TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó. Giá mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó.