Giá cao su hôm nay 31/5 vẫn tiếp đà tăng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, tại sàn giao dịch Thượng Hải (Trung Quốc), giá mặt hàng này lại sắp quay đầu khi các kỳ hạn cao su giao tháng 6, 9, 10 đã giảm nhẹ dưới 1%...

Giá cao su hôm nay 31/5: Tiếp tục tăng tại Nhật Bản

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 6/2022 ghi nhận mức 251,0 yen/kg, tăng 0,80% (tương đương 2 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 19h06 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 6/2022 được điều chỉnh giảm xuống mức 12.960 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,31% (tương đương 40 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó. Duy chỉ có kỳ hạn cao su giao tháng 7/2022 tăng 0,08%, đứng ở mức 13.075 nhân dân tệ/tấn, tăng 10 nhân dân tệ; kỳ hạn cao su giao tháng 8/2022 đứng yên ở mức 13.175 nhân dân tệ/tấn; các kỳ hạn cao su giao tháng 9 và 10 đều giảm nhẹ từ 0,04-0,08%.

Giá cao su hôm nay 31/5: Giá cao su lại sắp "quay đầu" tại Trung Quốc.

Cập nhật lúc: 31/05/2022 lúc 19:06:01

Cập nhật lúc: 31/05/2022 lúc 19:06:01

Trong 10 ngày giữa tháng 5/2022, giá cao su kỳ hạn giao dịch trên thị trường Nhật Bản phục hồi từ mức thấp nhất 8,5 tuần do giá tại sàn Thượng Hải tăng thúc đẩy hoạt động mua mới trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu tăng ở Trung Quốc, trong khi thị trường chứng khoán Tokyo mạnh lên cũng hỗ trợ giá tăng.

Cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), sau khi giảm xuống mức 242,1 yen/kg (ngày 13/5/2022), giá cao su tăng trở lại theo xu hướng giá ở Thượng Hải khi diễn biến dịch Covid-19 có nhiều cải thiện, tuy nhiên so với 10 ngày trước đó giá vẫn giảm. Ngày 18/5/2022 giá cao su RSS3 giao tháng 5/2022 giao dịch ở mức 244,1 yen/kg (tương đương 1,89 USD/kg), giảm 1,4% so với 10 ngày trước đó và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại sàn SHFE Thượng Hải, 10 ngày giữa tháng 5/2022, giá cao su tăng mạnh trở lại do lạc quan về việc nhu cầu sẽ được cải thiện trong bối cảnh chính sách phong tỏa chống dịch Covid-19 của Trung Quốc được nới lỏng. Ngày 18/5/2022, giá cao su RSS3 giao tháng 5/2022 giao dịch ở mức 12.910 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,91 USD/tấn), tăng 5,2% so với 10 ngày trước đó, nhưng vẫn giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Thái Lan, giá cao su tự nhiên tiếp tục xu hướng tăng do nguồn cung giảm. Ngày 18/5/2022 giá cao su RSS3 chào bán ở mức 70,6 Baht/kg (tương đương 2,13 USD/kg), tăng 0,9% so với 10 ngày trước đó và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu cao su (cao su tự nhiên và tổng hợp) của Trung Quốc tháng 4/2022 đạt 536 nghìn tấn, trị giá 1,02 tỷ USD, giảm 6,9% về lượng và giảm 2% về trị giá so với tháng 4/2021. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu 2,39 triệu tấn cao su tự nhiên và tổng hợp, trị giá 4,5 tỷ USD, tăng 1,3% về lượng và tăng 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Malaysia: Tháng 3/2022, sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia đạt 28,03 nghìn tấn, giảm 2,7% so với tháng 02/2022 và giảm 22,3% so với tháng 3/2021. Sản lượng cao su tự nhiên trong quý I/2022 của Malaysia đạt 106,92 nghìn tấn, giảm 7,3% so với quý IV/2021 và giảm 18,8% so với quý I/2021.

Xuất khẩu cao su của Malaysia trong tháng 3/2022 đạt 53,33 nghìn tấn, tăng 12,5% so với tháng 02/2022, nhưng giảm 9,4% so với tháng 3/2021. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Malaysia, chiếm 50,6% tổng lượng cao su xuất khẩu của Malaysia; tiếp đến là Phần Lan chiếm 5,9%; Iran chiếm 4,1%; Đức chiếm 3,4% và Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 3,2%.

Trong tháng 3/2022, Malaysia nhập khẩu 119,96 nghìn tấn cao su tự nhiên, tăng 6,4% so với tháng 02/2022 và tăng 10,5% so với tháng 3/2021. Tiêu thụ cao su tự nhiên nội địa của Malaysia trong tháng 3/2022 đạt 44,62 nghìn tấn, tăng 11,3% so với tháng 02/2022, nhưng giảm 10,3% so với tháng 3/2021. Dự trữ cao su tự nhiên tại Malaysia tính đến cuối tháng 3/2022 đạt 310,33 nghìn tấn, giảm 4,4% so với tháng 02/2022, nhưng tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Được biết, trong 10 ngày giữa tháng 5/2022, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh giảm nhẹ. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 310-350 đồng/TSC. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 340 đồng/TSC. Giá mủ cao su Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 305-315 đồng/TSC.