Giá cao su hôm nay 5/4: Giá cao su tiếp tục sụt giảm do lo ngại về lãi suất

Giá cao su hôm nay 5/4: Giá cao su giảm tại Trung Quốc, tăng tại Nhật Bản

Giá cao su hôm nay 5/4 tiếp tục sụt giảm toàn thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở các kỳ hạn...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 4/2023 ghi nhận mức 202,8 yen/kg, giảm 1,07%, giảm 2,2 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 5/2023; kỳ hạn cao su tháng 6/2023; kỳ hạn tháng 7/2023 và cao su kỳ hạn tháng 8/2023 cũng giảm.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2023 đứng ở mức 11.635 nhân dân tệ/tấn, giảm 2,02%, giảm 240 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải giảm ở kỳ hạn tháng 5/2023; các kỳ hạn cao su tháng 6/2023 và tháng 7/2023 và cao su kỳ hạn tháng 8/2023 đều giảm mạnh.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 05/04/2023 lúc 11:30:01 (delay 10 phút)

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản mở cửa phiên 5/4 tiếp tục suy yếu, do các nhà giao dịch chuẩn bị tinh thần cho sự biến động mạnh trước khả năng tăng lãi suất, mặc dù giá dầu thô tăng đã hạn chế bớt tổn thất.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu trong tháng 02/2023 ước đạt 1,04 triệu tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022; trong khi nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu được dự báo phục hồi với tốc độ nhanh hơn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022, lên 1,209 triệu tấn. Như vậy, thế giới đã bị thiếu hụt 169 nghìn tấn cao su tự nhiên trong tháng 02/2023.

Trong tháng 3/2023, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước tiếp tục duy trì quanh mức 230-288 đồng/TSC. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 270-280 đồng/TSC. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 286- 288 đồng/TSC. Mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 02/2023.

Theo ước tính, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 3/2023 đạt khoảng 130 nghìn tấn, trị giá 184 triệu USD, giảm 0,8% về lượng và giảm 0,6% về trị giá so với tháng 02/2023; so với tháng 3/2022 tăng 15,7% về lượng, nhưng giảm 9,2% về trị giá. Giá xuất khẩu cao su bình quân ở mức 1.414 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 02/2023, nhưng giảm 21,5% so với tháng 3/2022. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su ước đạt 396 nghìn tấn, trị giá 552 triệu USD, giảm 2,6% về lượng và giảm 22,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, các chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280), Latex, SVR 10, SVR 3L, SVR CV60, RSS3, cao su tổng hợp... Trong đó, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280) vẫn là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 68,02% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 181,04 nghìn tấn, trị giá 248,13 triệu USD, giảm 4,3% về lượng và giảm 24,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 99,71% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước, với 180,52 nghìn tấn, trị giá 247,24 triệu USD, giảm 4,2% về lượng và giảm 24,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Nhìn chung trong 2 tháng đầu năm 2023, phần lớn các chủng loại cao su xuất khẩu đều sụt giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, xuất khẩu một số chủng loại cao su vẫn tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2022, trong đó đáng chú ý như: Cao su tổng hợp, RSS1, SVR CV40…, nhưng các chủng loại này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam.

Về giá xuất khẩu: Trong 2 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su đều giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong đó giảm mạnh nhất là SVR 10 giảm 24%; RSS1 giảm 21,9%; Hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280) giảm 21,2%; RSS3 giảm 20,9%...

Những tháng đầu năm là mùa khô, các vườn trồng cao su ngừng cạo mủ cao su, nguồn cung giảm nên giá cao su thường tăng cao trong quý đầu năm. Tuy nhiên, trong năm nay việc giá xuất khẩu cao su giảm trong những tháng đầu năm là khá bất thường so với các năm trước.