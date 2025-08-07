Giá chung cư Hà Nội liên tục tăng trong nửa đầu năm 2025

Theo dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), trong quý II/2025, khu vực Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng giá chung cư.

Giá bán trung bình căn hộ chung cư tại Hà Nội trong quý II/2025 đã đạt mức trung bình 75,5 triệu đồng/m2, tăng khoảng 7,7% so với quý trước và tăng mạnh 87,7% so với kỳ gốc (2019). Nguyên nhân do việc các chủ đầu tư mở bán dự án mới có giá cao trên 75 triệu/m2 và tiếp tục chào bán hàng tồn kho với mức giá điều chỉnh nhích lên giúp mặt bằng giá căn hộ chung cư thứ cấp tăng trở lại.

Tuy nhiên thực tế thanh khoản thứ cấp không có nhiều cải thiện, giao dịch chuyển nhượng căn hộ vẫn chỉ ghi nhận chủ yếu tại các dự án căn hộ trong đại đô thị đã hình thành và thu hút cư dân về ở, có mức giá khoảng 50 triệu/m2 hoặc các chung cư cao cấp ở khu vực trung tâm.

Giá chung cư Hà Nội trong quý II/2025 đã đạt mức trung bình 75,5 triệu đồng/m2. Ảnh: Thái Nguyễn

Dữ liệu nghiên cứu của VARS cho thấy, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội sụt giảm liên tục trong giai đoạn 2018 - 2023, từ mức hơn 20.000 căn hộ trong năm 2018 xuống chỉ còn khoảng 10.000 căn mở bán mới vào năm 2023.

Không chỉ sụt giảm về số lượng, cơ cấu nguồn cung căn hộ tại Thủ đô còn ngày càng mất cân đối. Tỷ trọng nguồn cung căn hộ mở bán mới thuộc phân khúc giá bình dân (dưới 25 triệu đồng/m2) liên tục sụt giảm, từ chiếm tỷ trọng 35% vào năm 2019 cho đến khi chính thức “vắng bóng” vào năm 2023.

Đầu năm 2024, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội có tín hiệu tăng trưởng trở lại và duy trì xu hướng tăng tới thời điểm hiện tại. Tính chung cả năm 2024, Hà Nội ghi nhận khoảng 30.000 căn hộ mở bán mới, cao nhất trong giai đoạn 5 năm. Nửa đầu năm 2025, hơn 10.000 căn hộ cũng được “bơm” ra thị trường.

Người thu nhập 40 - 50 triệu đồng/tháng không dám mua nhà

Nhìn chung toàn thị trường, VARS nhận định, nguồn cung tăng trở lại nhưng cơ cấu nguồn cung ngày càng lệch pha so với nhu cầu. Nguồn cung căn hộ thương mại bình dân (dưới 25 triệu/m2) đã “tuyệt chủng” tại Hà Nội. Nguồn cung căn hộ trung cấp (25 - 50 triệu/m2) cũng đang dần co hẹp tại một số dự án chung cư cũ và có nguy cơ biến mất trong tương lai gần. Thậm chí, các sản phẩm cao cấp có mức giá mở bán mới dưới 60 triệu đồng/m2 cũng ngày càng hiếm hoi.

"Thực tế này đẩy thị trường rơi vào trạng thái mất cân đối cung - cầu nghiêm trọng, làm tăng áp lực lên giá bán, đẩy giấc mơ sở hữu nhà ở xa tầm tay của số đông người dân đô thị, ngay cả với những người thu nhập trung bình cao. Mức giá hiện nay không chỉ vượt xa khả năng chi trả của nhóm thu nhập thấp mà còn nằm ngoài tầm với của cả những người thuộc nhóm thu nhập trung bình cao", VARS nhận định.

Theo phản ánh từ các môi giới bất động sản là hội viên của VARS, nhiều khách hàng trẻ, dù có thu nhập tốt, ở mức 40-50 triệu đồng/tháng, vẫn không “dám” mua nhà nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Giá chung cư Hà Nội ở mức quá cao khiến nhiều người thu nhập tốt cũng không dám mua nhà. Ảnh: Thái Nguyễn

Nguyên nhân bởi áp lực trả nợ vay quá lớn, đặc biệt là khi lãi suất “thả nổi” sau thời gian ưu đãi tăng mạnh, trở thành rào cản tâm lý đáng kể đối với người trẻ - những người chú trọng đến chất lượng sống, trải nghiệm sống và sự linh hoạt trong tiêu dùng hơn là quyết định vay dài hạn hàng chục năm để sở hữu một căn hộ nhỏ.

VARS cho rằng, trong ngắn hạn, giá căn hộ tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng do chi phí đầu vào tăng cao và kỳ vọng sinh lời của nhà đầu tư vẫn ở mức cao. Một bộ phận lớn nhà đầu tư hiện không chịu áp lực tài chính đáng kể, bao gồm áp lực từ chi phí vốn vay, nên chưa có động lực điều chỉnh giảm giá bán.



Tình trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sự ổn định và phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản, đồng thời làm trầm trọng thêm khoảng cách thu nhập và mức độ bất bình đẳng xã hội. Khi cơ hội sở hữu nhà ở ngày càng thu hẹp, đặc biệt với nhóm người trẻ, họ dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng tài chính. Một bộ phận có thể chọn hướng tiêu dùng “hưởng thụ hiện tại”, đổ tiền vào các mặt hàng xa xỉ hoặc trải nghiệm ngắn hạn vì cho rằng việc tiết kiệm để mua nhà là vô nghĩa. Đây là một thực tế từng được ghi nhận tại Hàn Quốc.

Một bộ phận khác thậm chí lựa chọn “nằm thẳng”, tức hạ thấp kỳ vọng, giảm động lực phấn đấu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, tương tự những gì đang diễn ra tại Trung Quốc. Giá nhà tăng cao cũng thúc đẩy xu hướng “ngại cưới, lười sinh”.

Với một nền kinh tế đang trong quá trình phát triển và cần lực lượng lao động trẻ năng động như Việt Nam, việc người trẻ thiếu động lực vươn lên là tín hiệu đáng lo ngại. Không chỉ ảnh hưởng đến sức sống của thị trường bất động sản, mà còn có thể tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế dài hạn và sự phát triển xã hội bền vững.