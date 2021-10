Giá dầu được dự báo tiếp tục leo thang cuối năm 2021

Giá dầu thế giới đã chạm mức cao nhất trong vài năm qua, hơn 80USD/thùng. Nhưng trong mùa đông năm nay giá dầu vẫn có thể tiếp tục leo thang do bất cân xứng cung cầu trên thị trường chưa thể giải quyết trong ngắn hạn.

Hàng tồn kho trên khắp thế giới đã giảm xuống dưới mức trung bình 5 năm trước đại dịch do nguồn cung cạn kiệt. Cầu đang tăng trở lại trong bối cảnh nguồn cung của các nhà sản xuất yếu hơn.

Cuộc khủng hoảng năng lượng tại Châu Âu và Châu Á với giá khí đốt tự nhiên và than cao kỷ lục đã tạo ra nhiều tranh luận về khả năng tăng giá dầu trong những tháng tới khi việc chuyển đổi từ khí đốt sang các sản phẩm dầu như dầu nhiên liệu, dầu diesel đang được tiến hành, đặc biệt là ở Châu Á.

Cấu trúc của đường cong giá dầu tương lai một năm kể từ thời điểm hiện tại cũng cho thấy thị trường thắt chặt và dư địa cho giá dầu thô tăng cao hơn. Ảnh: Energy Aspects.

Cấu trúc của đường cong giá dầu tương lai một năm kể từ thời điểm hiện tại cho thấy thị trường khan hiếm và dư địa cho giá dầu thô tăng cao hơn.

Chứng khoán hạ nhiệt khi mức cầu dầu thế giới tăng trở lại

Về mức cầu, sự phục hồi của các nền kinh tế cùng giao thông đã thúc đẩy cầu dầu toàn thế giới trong những tháng gần đây, dẫn đến việc hàng tổn kho giảm và làm giảm dự trữ toàn cầu xuống dưới mức trung bình.

Nhà phân tích thị trường John Kemp của Reuters lưu ý, ở cả Hoa Kỳ và các nền kinh tế phát triển trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD nói chung, dự trữ dầu thương mại đã giảm xuống dưới mức trung bình trước COVID 5 năm, sau nhiều lần đảo ngược mức tăng khổng lồ từ mùa xuân và mùa hè năm ngoái.

Tính đến tuần báo cáo mới nhất, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ ở mức 427 triệu thùng, thấp hơn khoảng 6% so với mức trung bình 5 năm cho thời điểm này trong năm. Dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ EIA cho thấy tồn kho xăng thấp hơn khoảng 2% so với mức trung bình 5 năm, dự trữ nhiên liệu chưng cất thấp hơn 9%, trong khi tồn kho propan/propylene thấp hơn 21% so với mức trung bình 5 năm cho thời điểm này trong năm.

Tương quan Cung - Cầu dầu tính theo triệu thùng/ngày. Ảnh: OGJ.

Theo báo cáo hàng tháng mới nhất vào tuần trước của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), dự trữ thương mại tháng 8 của các nước OECD thấp hơn 162 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm trước COVID. Dữ liệu sơ bộ của Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản cho thấy dự trữ ngành công nghiệp dầu khí trên đất liền giảm thêm 23 triệu thùng trong tháng Chín.

IEA cho biết, trên toàn cầu, số dư sản phẩm tinh chế trong quý 3 "cho thấy mức giảm lớn nhất trong 8 năm, điều này giải thích cho sự gia tăng mạnh mẽ biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu trong tháng 9 mặc dù giá dầu thô cao hơn đáng kể".

IEA lưu ý rằng cuộc khủng hoảng năng lượng ở Châu Âu và Châu Á có thể thúc đẩy nhu cầu dầu toàn cầu thêm 500.000 thùng mỗi ngày (bpd) so với một thị trường "bình thường" không bị đứt gãy nguồn cung về khí đốt tự nhiên và than đá. IEA cũng đã nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2021 và 2022.

Cung không đáp ứng Cầu khi OPEC+ vẫn thắt chặt thị trường

Trong khi nhu cầu đã tăng trở lại bất chấp việc bùng phát COVID vào mùa hè ở Hoa Kỳ và Châu Á, nguồn cung bổ sung cho thị trường dầu đã bị tụt lại so với tốc độ gia tăng của cầu.

Đầu tiên, cơn bão Ida đã hạn chế nguồn cung dầu của Hoa Kỳ từ Vịnh Mexico từ cuối tháng 8 đến gần hết tháng 9. Nguồn cung sẽ không phục hồi hết công suất cho đến đầu năm sau, vì một số cơ sở do Shell vận hành sẽ bị đóng cửa đến cuối năm 2021.

Đồng thời, nhóm OPEC+ tiếp tục thắt chặt thị trường, chỉ bổ sung 400.000 thùng/ngày vào tổng cung. OPEC+ đã bất chấp lời kêu gọi "mở vòi" và chế ngự giá dầu cao từ Hoa Kỳ và các quốc gia tiêu thụ khác. Khối này cũng "phớt lờ" cuộc khủng hoảng năng lượng đã buộc các công ty điện lực phải tăng cường sản xuất điện bằng dầu trong bối cảnh giá khí đốt tự nhiên cao kỷ lục, thúc đẩy nhu cầu đối với dầu thành phẩm.

Nhóm OPEC+ tiếp tục thắt chặt thị trường, chỉ bổ sung 400.000 thùng/ngày vào tổng cung. Ảnh chân dung Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, một trong các lãnh đạo của OPEC+. Ảnh: Al Arabiya.

Các nhà lãnh đạo OPEC+ chỉ ra dư cung dự kiến trong năm tới và sự cần thiết phải theo dõi trong 2 tháng tới để quyết định tiếp tục chỉ bù thêm 400.000 thùng/tháng vào lượng đã cắt giảm trước đó.

Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, đã loại trừ khả năng liên minh sẽ phản ứng với đà tăng giá dầu bằng cách bổ sung nhiều nguồn cung hơn kế hoạch.

Vào ngày 15/10, ông phát biểu: "Chúng ta nên nhìn xa trông rộng hơn. Bởi vì nếu chúng ta làm như vậy và tính đến năm 22, cuối năm 22 sẽ có một lượng tồn kho khổng lồ".

Hơn nữa, số liệu về sản lượng cho thấy, OPEC+ thực sự đang "bơm" rất thấp dưới mức trần sản xuất chung của mình. Theo ước tính của Bloomberg, nếu tất cả các thành viên của liên minh đều duy trì mức trần sản xuất tương ứng vào tháng 9, sản lượng chung của cả nhóm sẽ cao hơn 747.000 thùng/ngày so với mức ban đầu.

Sự phá hủy nhu cầu là thuật ngữ thường được dùng trong bối cảnh dầu mỏ và sản phẩm năng lượng mà khi giá cao hoặc giảm nguồn cung có thể dẫn đến sự sụt giảm vĩnh viễn trong nhu cầu.

Có vẻ như hiện tại OPEC+ không quá lo lắng về sự phá hủy nhu cầu dầu ở mức 85 USD. Các nhà lãnh đạo của khối nhấn mạnh tầm quan trọng của tầm nhìn dài hạn và sự ổn định trên thị trường. Họ cũng kỳ vọng nguồn cung tăng vào năm 2022 từ cả giếng của họ và từ mỏ đá phiến của Mỹ, nơi dường như đang duy trì kỷ luật "chi phí vốn" ngay cả ở mức dầu cao tới 80 USD.

Phí bù hoãn bán tăng cao dẫn đến giá dầu cao hơn nữa

Tuy nhiên, vào cuối năm 2021, nguồn cung vẫn khan hiếm, trong khi phí bù hoãn bán - một chỉ báo chính cho thấy thị trường thắt chặt - giữa hợp đồng Brent tháng 12/2021 và hợp đồng tháng 12/2022 đã tăng lên trên 8 USD/thùng trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu của Refinitiv, đây là mức bù hoãn bán cao nhất trong 12 tháng của Brent kể từ năm 2013.

Trong báo cáo về thị trường dầu đưa ra vào tuần trước, Ngân hàng MUFG Nhật Bản cho biết: "Cuộc khủng hoảng năng lượng đang tạo ra mức sàn dầu 80 USD/thùng".

Nhóm nghiên cứu của ngân hàng này viết: "Sự sụt giảm trong thời gian giao dịch dầu thô Brent trong những ngày gần đây báo hiệu rằng con đường [dẫn đến] giá dầu cao hơn nữa vẫn vững chắc".