Giá dầu vừa trải qua quý tăng tốt nhất trong 30 năm qua từ mức đáy hồi tháng 4 trong một quý biến động do cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.

Giá dầu quý II/2020 tăng tốt nhất trong 3 thập kỷ

Hợp đồng dầu Brent tương lai tăng vọt hơn 80% trong quý II, mức tăng quý tốt nhất kể từ quý III/1990 đến nay khi giá dầu leo dốc 142% trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh.

Hợp đồng tương lai dầu WTI cũng tăng vọt 91% trong quý II, mức tăng quý tốt nhất kể mức leo dốc 131% hồi Chiến tranh vùng Vịnh đến nay.

Mặc dù chứng kiến những mức tăng phần trăm đáng ngạc nhiên, cả giá dầu WTI và Brent hiện vẫn thấp hơn 34% so với mức đạt được hồi đầu năm.

Giám đốc điều hành Cơ quan năng lượng Quốc tế IEA, Fatih Birol cho hay ông cho rằng 2020 có thể là năm tồi tệ nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu, trong đó tháng 4 là tháng tồi tệ nhất mà ngành công nghiệp này từng trải qua. Hồi tháng 4, hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 5 đã tụt hơn 300% xuống mức -37,63 USD/ thùng lần đầu tiên trong lịch sử do chịu sức ép từ cả phía cung và cầu.

Trong khi nhu cầu dầu thời điểm đó bị đánh gục bởi các biện pháp hạn chế kiểm dịch ngặt nghèo của hàng loạt chính phủ trong đại dịch Covid-19, nguồn cung dầu lại phình to do chiến tranh giá dầu Nga - Saudi Arabia. Nguy cơ các bể chứa dầu tràn trên toàn cầu đã buộc thương nhân bán tống bán tháo hợp đồng dầu, thậm chí trả tiền để thoát khỏi hợp đồng dầu mỏ.

Hợp đồng tương lai dầu WTI sau đó đã vực dậy khỏi mức âm lần đầu tiên trong lịch sử, nhưng áp lực vẫn đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư. Một số thương nhân phố Wall đã mô tả biến động giá dầu thời điểm đó là “đáng sợ hãi và không thể tin được”.

Hai sự kiện lớn là đại dịch Covid-19 và chiến tranh giá dầu cùng lúc đã giáng đòn mạnh mẽ vào giá dầu, nhận định của ông Martin Fraenkel, chủ tịch của S & P Global Platts. Ông Martin cảnh báo rằng biến động giá dầu có thể sẽ tiếp tục trong những tháng tới do những chênh lệch rất lớn trong cung - cầu thị trường năng lượng toàn cầu.

Thị trường dầu khó bình lặng trong nửa cuối năm

Tính đến sáng 1/7 (giờ Mỹ), giá dầu Brent hiện giao dịch ở mức 42,35 USD/ thùng, tăng 2,6% so với phiên giao dịch trước đó. Hợp đồng tương lai dầu WTI tăng 2,7% lên 40,35 USD/ thùng.

Stephen Brennock, nhà phân tích dầu mỏ tại PVM Oil Associates dự báo rằng thị trường dầu nửa đầu năm 2020 đã diễn biến như một bộ phim bom tấn Hollywood, nhưng kịch bản cho nửa cuối năm cũng biến động không kém.

“Nhìn về tương lai, nửa còn lại của năm, hàng loạt sự kiện như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thời hạn thỏa thuận thương mại Brexit và sự phát triển tiếp theo của đại dịch Covid-19 sẽ là những chương mới trong cuốn kịch bản tiếp theo đầy kịch tính”.

Tháng trước, Cơ quan năng lượng Quốc tế IEA trong báo cáo tháng theo dõi diễn biến thị trường năng lượng đã chỉ ra rằng nhu cầu dầu quý II/2020 giảm mạnh 17,8 triệu thùng so với cùng kỳ năm ngoái do tác động mạnh mẽ từ việc đóng cửa quốc gia để kiểm soát đại dịch. Mức giảm này thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các chuyên gia nhưng vẫn là mức lớn chưa từng có.

IEA dự báo nhu cầu dầu trong năm 2020 sẽ giảm mạnh nhất trong lịch sử khi làn sóng dịch Covid-19 đang có nguy cơ tái bùng phát tại nhiều quốc gia. Đồng quan điểm với IEA, hai tập đoàn năng lượng khổng lồ là BP và Shell mới đây cũng hạ kỳ vọng giá dầu trong dài hạn đến năm 2050 do những nguy cơ và hệ lụy từ sau đại dịch.