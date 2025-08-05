Giá điện, vật liệu xây dựng biến động tăng cuối năm, Phó Thủ tướng ra chỉ đạo

Sáng 5/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá 7 tháng, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2025.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết CPI 7 tháng đầu năm ước tăng 3,2-3,3%. Đây là mức phù hợp hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh các nguồn lực được tập trung đẩy mạnh để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Lạm phát của Việt Nam đang được kiểm soát trong giới hạn mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra từ 4,5-5%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng dự báo một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá những tháng còn lại của năm 2025, cũng như một số yếu tố giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá. Trên cơ sở dự báo, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản điều hành giá 5 tháng cuối năm tăng trong khoảng 3,7-4,0%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam khoảng 2,9-4,2%.

Bộ Tài chính giả định CPI các tháng còn lại tăng đều một tỷ lệ như nhau so với tháng trước thì trong 5 tháng còn lại của năm 2025, CPI mỗi tháng còn dư địa tăng khoảng 1,19-1,58% để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân năm 2025 khoảng 4,5-5,0%.

Sau khi Bộ Tài chính báo cáo, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận kỹ lưỡng về nội dung báo cáo, cũng như sự biến động giá của một số mặt hàng thiết yếu, tác động sâu sắc tới đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua, qua đó đề xuất các biện pháp điều hành căn cốt, sát hợp, hiệu quả để phát triển nhanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, công tác quản lý điều hành giá là hết sức quan trọng, bởi nếu không kiểm soát hiệu quả lạm phát thì kết quả tăng trưởng sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải hết sức lưu ý đến diễn biến các mặt hàng thiết yếu, gắn với đời sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp nhất là các mặt hàng xăng dầu; điện; gạo, thịt… để sẵn sàng các giải pháp quản lý, điều hành phù hợp.

Phó Thủ tướng yêu cầu quản lý cung tiền, ổn định tỷ giá đồng Việt Nam với đồng USD; quản lý giá điện; giá vật liệu xây dựng và giá các nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất…

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước nhất là với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu; chủ động và linh hoạt có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm đảm bảo sản xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp. Chủ động dự báo và có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là trong các thời điểm thị trường có nhu cầu tăng cao đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận tải… không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.

Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường.