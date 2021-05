Giá iPhone XR mới nhất 2021 và liệu còn phù hợp để mua?

Cập nhật giá iPhone XR mới nhất chính hãng mã VN/A và giá máy cũ, bản Lock hoặc hàng quốc tế. So sánh thông số cấu hình với đối thủ Samsung S9+ hoặc Note 9 cùng thời điểm.

iPhone XR là mẫu smartphone giá rẻ của Apple hướng tới những người dùng đam mê công nghệ và các sản phẩm của Apple nhưng lại không đủ tài chính để mua các sản phẩm cao cấp. Chính vì vậy, sau khi iPhone XR được Apple ra mắt, mẫu smartphone này đã đứng vị trí số 1 trong danh sách smartphone bán chạy nhất thế giới năm 2019 và quý 4 năm 2018.

Hiện nay, iPhone XR được bán chính hãng với 2 phiên bản bộ nhớ là 64GB và 128GB, bản 256GB đã được ngừng kinh doanh ở các cửa hàng điện máy uy tín lớn. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá iPhone XR.

Giá iPhone XR mới nhất 2021

Tương tự đối với các dòng smartphone khác, giá bán của iPhone XR tại các cửa hàng điện máy lớn như Thế giới di động hay FPT có mức giá chênh nhau từ trên dưới 1 triệu đồng cho từng phiên bản.

Giá iPhone XR chính hãng mã VN/A

Phiên bản Giá bán (VNĐ) Thế giới di động FPT Viettel iPhone XR 64GB 13.490.000 12.490.000 12.290.000 iPhone XR 128GB 14.490.000 Ngừng kinh doanh Hết hàng iPhone XR 256GB x Ngừng kinh doanh x

Giá iPhone XR cũ chính hãng còn bảo hành

Lựa chọn iPhone cũ chính hãng còn bảo hành với mức giá rẻ hơn vài triệu đồng, hình thức bên ngoài vẫn còn mới đến 99% là lựa chọn thích hợp cho những người như học sinh, sinh viên, người đi làm giúp tiết kiệm được khoản tiền khá khá.

Phiên bản Giá bán (VNĐ) Thế giới di động FPT iPhone XR 64GB Từ 10.640.000 Từ 9.614.000 iPhone XR 128GB Từ 12.890.000 x iPhone XR 256GB x x

Giá iPhone XR máy Lock

Máy iPhone lock cũ nguyên bản chưa qua sửa chữa hình thức đẹp 99% như mới

không cần dùng sim ghép là một lựa chọn nữa dành cho những người đam mê các sản phẩm nhà Táo mà tài chính hạn hẹp.

Phiên bản Giá bán (VNĐ) iPhone XR 64GB 7.690.000 iPhone XR 128GB 8.690.000 iPhone XR 256GB 9.690.000

Giá iPhone XR mới chưa active - Trôi bảo hành

iPhone XR trôi bảo hành là những máy sau khi được active - kích hoạt qua hệ thống, thời gian bảo hành chính hãng từ Apple sẽ bị rút ngắn lại và không đủ 12 tháng (có thể là 5, 6 tháng hoặc 9, 10 tháng...). Xét về giá thì những mẫu iPhone XR trôi bảo hành có giá cũng rẻ hơn từ 1 đến 2 triệu đồng so với hàng chính hãng.

Phiên bản Giá bán (VNĐ) iPhone XR 64GB 9.590.000 iPhone XR 128GB 13.590.000 iPhone XR 256GB x

Giá iPhone XR quốc tế like new

iPhone XR quốc tế like new là những máy có nguồn gốc từ Mỹ, Singapore, Nhật, Hàn, Đài Loan,... với hình thức vẫn còn như mới đến 99% nhưng đã qua sử dụng. Việc chọn mua các sản phẩm like new hay lock cần lựa chọn cửa hàng uy tín, bảo hành và chính sách đổi trả rõ ràng để tránh mua phải hàng chất lượng kém, đã thay linh kiện khiến tiền mất tật mang.

Phiên bản Giá bán (VNĐ) iPhone XR 64GB 8.390.000 iPhone XR 128GB 9.890.000 iPhone XR 256GB 9.990.000

Đánh giá iPhone XR ở thời điểm 2021 - Giá cả phải chăng nhất của iPhone mới

Dựa vào đâu mà iPhone XR lại có doanh số tốt đến vậy, chiếm vị trí số 1 về điện thoại bán chạy nhất thế giới năm 2019? Chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây.

Hiệu suất

iPhone XR có hiệu suất mạnh ngang người anh em cao cấp hơn là iPhone XS và XS Max. Máy vẫn chạy mượt, mọi ứng dụng vẫn hoạt động ngon lành, kể cả chơi các thể loại game online 3D,...

Máy ảnh và màn hình có thể không ấn tượng lắm ở thời điểm năm 2021 khi mà xu hướng từ 3 camera sau đang được tích hợp trên các smartphone hiện nay, và cả smartphone có giá tầm trung.

Tuy nhiên, iPhone XR khiến bạn cảm thấy ấn tượng ở thời lượng pin kéo dài tới 2 ngày khi sử dụng nhờ con chip A12 tối ưu hiệu năng và màn hình LCD, độ phân giải ở mức trung bình.

Màn hình

Màn hình của iPhone XR không phải là thế mạnh, vì tối ưu về thời lượng pin kéo dài và hạ giá thành sản phẩm nên độ phân giải của màn hình iPhone XR chỉ ở mức Full HD và nó không phải là màn OLED chân thực và sắc nét. Tuy nhiên, màn hình LCD Liquid Retina được sử dụng vẫn có độ sắc nét tốt và màu sắc rực rỡ và chi phí thay thế/sửa chữa màn hình LCD cũng rẻ hơn đáng kể.

Thời lượng pin

Thời lượng pin của iPhone XR là một điểm mạnh mà Apple muốn các fan của mình được thỏa mãn thời gian sử dụng lâu hơn khi chơi game, xem video và lướt web. Nhờ có chipset A12 Bionic và độ phân giải thấp hơn, hiệu suất pin được kéo dài, khiến nó trở thành chiếc iPhone đầu tiên có thể thoải mái sử dụng cả ngày trong thử nghiệm của Techradar không phải lo lắng cạn pin giữa chừng.

Máy ảnh

Trong khi các iPhone khác có camera kép và 3 camera phía sau, iPhone XR chỉ có một. Đối với chụp ảnh thông thường, nó hoạt động rất tốt. Việc thiếu camera thứ hai cũng làm giảm chất lượng ảnh chụp ở Chế độ chân dung. Đổi lại, một mức giá không thể hấp dẫn hơn với dòng sản phẩm này của Apple thì người dùng chỉ cần camera sau 1 ống kính là đủ.

Face ID

Mặc dù là mẫu iPhone giá rẻ, nhưng iPhone XR lại được trang bị công nghệ nhận diện Face ID hiện đại, tương tự trên các dòng iPhone mới nhất hiện nay như iPhone 11, iPhone 12.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật so với đối thủ Samsung Galaxy S10 Plus