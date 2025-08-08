Gia Lai 10 năm tới, sẽ có ít nhất "5 doanh nghiệp tầm vóc quốc tế, 10 doanh nghiệp thương hiệu uy tín trong nước"

Chiến lược phát triển: 5 trụ cột - 3 đột phá

UBND tỉnh Gia Lai vừa thông báo kết luận của ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp trên địa bàn.

Sau khi được hình thành trên cơ sở sáp nhập với tỉnh Bình Định, Gia Lai mới không chỉ mở rộng địa giới hành chính, mà còn mang theo kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới ở khu vực Tây Nguyên – Duyên hải miền Trung.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, định hướng phát triển của tỉnh dựa trên mô hình tăng trưởng xanh, bền vững, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và xem doanh nghiệp là đối tác khách hàng mà chính quyền phục vụ.

Hệ thống cảng biển hiện đại ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân.

“Chúng tôi xác định sức khỏe của doanh nghiệp là yếu tố hàng đầu quyết định khả năng phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế”, ông Tuấn cho hay.

Gia Lai xác định 5 trụ cột phát triển trọng tâm gồm: Nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu. Công nghiệp chế biến – công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Năng lượng tái tạo và công nghiệp năng lượng. Dịch vụ du lịch đặc trưng, sinh thái – văn hóa – biển – tâm linh. Phát triển đô thị và bất động sản hiện đại, bền vững.

Song song đó, tỉnh tập trung vào 3 đột phá chiến lược: Cải cách hành chính toàn diện. Phát triển hạ tầng đồng bộ, liên kết vùng. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đặc biệt yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải thay đổi tư duy quản lý, chuyển mạnh sang tư duy phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cán bộ, công chức phải hành động quyết liệt, thực chất và hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Không gian đô thị biển ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân.

“Mọi doanh nghiệp, không phân biệt lớn hay nhỏ, đều phải được đối xử minh bạch, công bằng”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Tỉnh Gia Lai xác định cải cách hành chính là một trọng tâm, trong đó tập trung:

Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nhất là các lĩnh vực đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng...

Thực hiện công khai, minh bạch quy hoạch, thông tin dự án, tạo điều kiện để nhiều nhà đầu tư cùng tiếp cận, cùng tham gia. Áp dụng hiệu quả cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” nhằm giảm thiểu chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

Khát vọng 10 năm - 5 doanh nghiệp vươn tầm quốc tế

Một trong những mục tiêu táo bạo mà Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đặt ra trong giai đoạn tới là: “Phấn đấu 10 năm tới, tỉnh Gia Lai sẽ có ít nhất 5 doanh nghiệp có tầm vóc quốc tế, và 10 doanh nghiệp có thương hiệu uy tín trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến”.

Chính quyền cam kết đồng hành và kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm sáng về cải cách, hội nhập và tăng trưởng xanh tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Hạ tầng giao thông ở tỉnh Gia Lai đang phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Dũng Nhân.

Tỉnh Gia Lai cam kết tiếp tục lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi hoàn cảnh. Doanh nghiệp phát triển chính là minh chứng cho một nền hành chính hiện đại, một chính quyền hành động và một nền kinh tế vững bền.