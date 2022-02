Chiều ngày 7/2/2022, qua công tác kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, nhóm công tác thuộc Điện lực Đak Đoa (Công ty Điện lực Gia Lai) phát hiện tại trạm cắt F12, toàn bộ các thiết bị của trạm cắt bị kẻ gian cắt trộm hệ thống dây tiếp địa.

Tại hiện trường, kẻ gian cắt khoảng 36 mét dây đồng (M48) tiếp địa chống sét cho thiết bị tại trạm cắt F12, nhóm công tác tiến hành thay thế dây đồng bằng dây sắt TK, đồng thời báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương, chuyển hồ sơ cho Công an thị trấn Đak Đoa để phối hợp điều tra, xử lý.



Trạm biến áp Trần Lộc XT 479MYA bị kẻ gian cắt trộm cáp lực

Trước đó, ngày 28/1/2022, tại trạm biến áp Trần Lộc thuộc XT 479MYA (tài sản khách hàng), nhóm công tác cũng phát hiện kẻ gian cắt trộm khoảng 10 mét cáp lực CVV (3*185 +1*95)mm2. Hiện trường cho thấy kẻ trộm rất liều lĩnh tự cắt điện phía 22kV để thực hiện hành vi cắt cáp lực từ cọc bình máy biến áp đến ngàm trên ATM tổng.

Ông Trịnh Xuân Mạnh – Phó giám đốc Điện lực Đak Đoa cho biết: "Vấn nạn trộm cắp tiếp địa của thiết bị, trạm biến áp đã xảy ra nhiều năm nay nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Việc cắt trộm dây đồng là hành vi nguy hiểm, dễ bị phóng điện ảnh hưởng đến tính mạng con người. Để hạn chế các vụ trộm cắp tương tự, đơn vị đã lập phương án thực hiện thay thế dần dây đồng bằng dây sắt TK, loại này vẫn đảm bảo an toàn, kỹ thuật".

Trạm cắt F12 bị cắt trộm dây tiếp địa

Được biết, tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện quy định: "Nghiêm cấm trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ". Tại Khoản 4 Điều 314 Bộ luật hình sự quy định về vi phạm quy định vận hành an toàn điện: "Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến gây hậu quả đến tính mạng, tài sản cho người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".