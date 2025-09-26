Nguồn cung chưa "bùng nổ", giá nhà ở Hà Nội khó giảm

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, các luật quan trọng về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản đã được ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2024 nhưng để áp dụng đồng bộ và hiệu quả vào thực tiễn vẫn cần thời gian cho việc ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, triển khai cụ thể.

Nhiều dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện pháp lý, phê duyệt thiết kế, thực hiện nghĩa vụ tài chính… và các bước này đều đòi hỏi thời gian để đảm bảo minh bạch, đúng quy trình. Mặc dù tiến độ phê duyệt pháp lý nói chung đã được đẩy nhanh nhưng vẫn cần có độ trễ để nguồn cung thực sự đi vào thị trường.

Tại thị trường bất động sản Hà Nội, nhóm nghiên cứu của Savills dự báo có khoảng 11.500 căn hộ sẽ được chào bán ra thị trường trong nửa cuối năm 2025, tập trung chủ yếu ở phân khúc trung - cao cấp. Điều này cho thấy sự đa dạng hóa sản phẩm vẫn còn hạn chế.

Giá nhà ở Hà Nội vẫn neo cao do nguồn cung sản phẩm ra thị trường chủ yếu vẫn là phân khúc trung và cao cấp. Ảnh: Thái Nguyễn

Từ năm 2026 trở đi, khi các dự án thí điểm hoàn tất thủ tục pháp lý, nguồn cung mới sẽ tăng mạnh. Nhóm nghiên cứu dự báo giai đoạn 2026 - 2027, thị trường Hà Nội sẽ đón nhận khoảng 46.600 căn hộ từ 43 dự án, phần lớn nằm ngoài khu vực trung tâm. Điều này có thể tạo ra áp lực điều chỉnh giá nhưng mức điều chỉnh sẽ chỉ xảy ra ở những khu vực có quỹ đất dồi dào và hạ tầng chưa đồng bộ.

"Còn với các dự án có vị trí chiến lược, ví dụ thuộc vành đai 2, vành đai 3, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín... thì nhiều khả năng giá bán vẫn giữ vững, thậm chí tăng dựa trên sự khan hiếm và nhu cầu thực. Thay vì một làn sóng giảm giá nhà ở toàn thị trường, chúng ta sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ nét theo khu vực và chất lượng dự án", bà Hằng nhận định.

Thời gian qua, các nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra quan tâm đến bất động sản nhà ở, nhưng FDI vào phân khúc này vẫn chưa thực sự bùng nổ. Bà Hằng cho biết, các yếu tố nền tảng của Việt Nam rất hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm dân số trẻ, đô thị hóa nhanh, thu nhập tăng, và triển vọng kinh tế tích cực.

Quan sát của Savills cho thấy dòng vốn FDI vào bất động sản nhà ở đã có sự hiện diện rõ rệt tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng... Tuy nhiên, để FDI vào phân khúc nhà ở phát triển mạnh hơn, cần rút ngắn và minh bạch hơn nữa quy trình cấp phép, phê duyệt dự án. Tốc độ thực hiện thủ tục đầu tư chính là lợi thế cạnh tranh lớn nhất để giữ chân và thu hút các dòng vốn quốc tế.

Giải pháp đưa mặt bằng giá nhà về mức phù hợp

Chuyên gia của Savills cho biết, về tổng thể, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: cải cách thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng, thí điểm các dự án nhà ở. Đáng chú ý, nhiều dự án đang được xem xét triển khai ở khu vực ngoài vành đai 3 – 3,5.

Khi các thủ tục được hoàn tất và sản phẩm được tung ra thị trường, sẽ có tác động tích cực tới mặt bằng giá nhà ở. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng là chi phí sử dụng đất. Yếu tố này hiện đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành.

"Nếu chi phí này được tính toán hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, thì giá nhà có thể giảm về mức phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân. Đồng thời, các cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng hay đất đai cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền cũng rất cần thiết để thúc đẩy phát triển dòng sản phẩm này", bà Hằng đánh giá.

Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội

Bên cạnh đó, Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng và hạn chế phương tiện cá nhân trong nội và đây là một quá trình chuyển đổi tổng thể của đô thị. Khi chính sách điều tiết phương tiện cá nhân được triển khai chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các khu vực trung tâm nhưng điều này không đồng nghĩa với việc sẽ gây ra tác động tiêu cực trực tiếp đến thị trường bất động sản.

Bà Hằng phân tích, bản chất của bất động sản là gắn liền với nhu cầu sử dụng mà trong đó nhà ở luôn là một nhu cầu thiết yếu. Dù phương thức di chuyển có thay đổi, người dân vẫn sẽ tìm cách tiếp cận các khu vực cần thiết bằng nhiều phương án khác nhau.

Hiện nay, thị trường vẫn đang trong giai đoạn quan sát và phân tích tác động của các thay đổi về hạ tầng và giao thông. Theo đánh giá của Savills, ở một số khu vực như phố cổ, nếu được định hướng và khai thác hiệu quả cho các mục đích như du lịch, thương mại, thì giá trị bất động sản hoàn toàn có thể được duy trì, thậm chí gia tăng.

"Nhu cầu nhà ở hiện nay vẫn rất lớn tại các đô thị lớn như Hà Nội. Vì vậy, ngay cả trong bối cảnh thay đổi phương tiện giao thông, thị trường bất động sản vẫn có cơ chế tự điều chỉnh và thích ứng để phục vụ nhu cầu này. Tuy nhiên, do đây là một quá trình phức tạp và còn nhiều yếu tố liên quan, chúng tôi cho rằng cần tiếp tục theo dõi và đánh giá trong thời gian tới, thay vì đưa ra kết luận sớm về tác động trực tiếp tới giá trị bất động sản tại thời điểm hiện tại", bà Hằng nhận định.