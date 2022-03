Giá nông sản hôm nay 2/3: Tiêu giảm 1.500 đồng/kg; Arabica tăng khi thiếu hụt nguồn cung từ Brazil

Giá nông sản hôm nay 2/3 ghi nhận, giá tiêu giảm 1.500 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 78.500 - 81.500 đồng/kg, ở mặt hàng cà phê hôm nay biến động trái chiều.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Giá tiêu trong nước hôm nay 2/3 giảm 1.500 đồng/kg so với phiên trước. Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 78.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 81.500 đồng/kg.đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Cùng đà giảm trong nước, Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế tiếp tục niêm yết giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giảm thêm 50 USD/tấn. Như vậy trong 2 tuần qua, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam mất 200 USD/tấn.

Báo cáo tổng kết của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, tuần trước thị trường cho thấy phản ứng trái chiều với tiêu đen Malaysia ghi nhận sự gia tăng mạnh.

Ở khu vực Nam Á, giá tiêu Ấn Độ tiếp tục tăng trong tuần nhờ vào sự gia tăng đồng Rupee so với USD (74,86 INR/USD), tăng 1%. Cùng đà tăng còn có tiêu nội địa của Sri Lanka.

Trong khi đó, giá tiêu đen nội địa và quốc tế của Indonesia ổn định trong 2 tuần qua. Giá tiêu trắng nội đia Việt Nam giao dịch ổn định và không thay đổi, còn lại ghi nhận sự sụt giảm. Giá tiêu đen Malaysia tăng mạnh trong tuần này. Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ổn định và không thay đổi.

Trên Tiền Phong, ông Hoàng Phước Bính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) cho biết, địa phương chưa đến vụ thu hoạch hồ tiêu. Qua khảo sát, giá tiêu đầu vụ tăng so với cùng kỳ năm ngoái là tín hiệu tích cực cho ngành hồ tiêu. Theo ông Bính, năm nay nhiều khu vực bị mất mùa do tác động của thời tiết, đây cũng là một trong những lý do hồ tiêu có được giá tốt và có chiều hướng tăng trong thời gian sắp tới.

“Tôi đi nhiều nơi trồng tiêu thì thấy trường hợp trồng tiêu mới không đáng kể. Nhiều hộ dân đã chủ động trồng hồ tiêu theo hướng bền vững, đa canh cây trồng. Đây là tín hiệu đáng mừng khi người nông dân đã không đi theo vết xe đổ, trồng tiêu theo phong trào như những năm trước mà chú trọng chất lượng để nâng cao giá trị sản phẩm”, ông Bính nói.

Cập nhật giá heo hơi hôm nay

Giá heo hơi hôm nay 2/3/2022 tại thị trường ba miền đang đồng loạt giảm nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện đang giao dịch quanh mức 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 2/3 tại thị trường miền Bắc tiếp tục giảm nhẹ.

Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Hà Nam, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội hiện giao dịch trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Sau khi giảm một giá, Lào Cai hiện thu mua heo hơi tại mốc thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg, cùng với Phú Thọ.

Nhiều tỉnh thành như Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình tiếp tục neo tại mốc 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 2/3/2022 tại thị trường miền Bắc đang giao dịch quanh ngưỡng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung hôm nay

Giá heo hơi hôm nay 2/3 tại miền Trung và Tây Nguyên giảm nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Trong đó, Thanh Hóa, Quảng Trị và Quảng Ngãi giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua heo hơi chung mức 53.000 đồng/kg, cùng với Nghệ An, Quảng Bình và Bình Thuận.

Cùng hạ nhẹ một giá còn có Quảng Nam và Lâm Đồng, hiện thương lái hai tỉnh này đang giao dịch với giá 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 2/3 đang giảm, có nơi giảm tới 2.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái 5 tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng đang thu mua heo hơi chung mốc 54.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Bình Phước và Tiền Giang giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện tại, mốc giá cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg, có mặt tại Đồng Nai, TP HCM, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 2/3/2022 toàn miền Nam đang dao động quanh ngưỡng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Giá cà phê hôm nay 2/3 trong khoảng 39.300 - 39.900 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.300 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 39.900 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 39.800 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 39.800 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 39.700 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 39.800 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 39.700 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 39.800 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục giảm so với cùng thời điểm hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.233 USD/tấn sau khi giảm 0,27% (tương đương 6 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 237,25 US cent/pound, tăng 1,28% (tương đương 3 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam).

Năm 2021, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Mỹ đạt 4.275 USD/tấn, tăng 17,7% so với năm 2020, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Mỹ từ tất cả các nguồn cung chính tăng, với mức tăng cao nhất 21,4% từ Colombia và mức tăng thấp nhất là 5,2% từ Việt Nam.

Trong năm 2021, Mỹ tăng nhập khẩu cà phê từ hầu hết các nguồn cung chính, ngoại trừ Việt Nam.

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nhập khẩu cà phê của nước này từ Brazil trong năm 2021 đạt 464,7 nghìn tấn, trị giá 1,23 tỷ USD, tăng 3,2% về lượng và tăng 16,9% về trị giá so với năm 2020.

Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ chiếm 29,41% năm 2021, thấp hơn so với thị phần 29,55% năm 2020.

Ngược lại, Mỹ giảm nhập khẩu cà phê từ Việt Nam trong năm 2021 với mức giảm 9,0% về lượng và giảm 4,3% về trị giá so với năm 2020, đạt 144,1 nghìn tấn, trị giá 267,65 triệu USD.