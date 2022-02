Giá nông sản hôm nay 24/2: Cà phê trong nước bứt phá; heo hơi giảm 3 giá

Giá nông sản hôm nay 24/2, giá heo hơi tiếp tục giảm 1 - 3 giá tại một số địa phương, tiêu có phiên thứ 3 chững giá; cà phê trong nước bứt phá.

Cập nhật giá heo hơi hôm nay

Giá heo hơi hôm nay 24/2/2022 tại thị trường miền Bắc điều chỉnh giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Theo đó, heo hơi giảm nhẹ một giá ghi nhận tại Thái Bình, về 55.000 đồng/kg; các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Nam Định, Vĩnh Phúc và Hà Nội giảm 2 giá xuống còn 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Đặc biệt, tại Hà Nam và Hưng Yên giảm nhiều nhất, xuống 3 giá. Cùng đà giảm còn có Ninh Bình và Tuyên Quang khi điều chỉnh 2.000 đồng/kg trong hôm nay, hiện thu mua ở mốc 54.000 đồng/kg.

Theo văn phòng Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn hôm nay trên 4.000 con. Giá heo mảnh dao động từ 55.000 - 67.000 đồng/kg. So với mức giá cuối tuần, giá heo mảnh tại chợ sỉ này giảm 3.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 24/2/2022 tại thị trường miền Bắc dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 24/2/2022 tại miền Trung và Tây Nguyên chững lại tại nhiều nơi trong hôm nay.

Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam và Bình Định, giá thu mua tiếp tục neo cao tại ngưỡng 56.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất trong khu vực ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Bình Thuận có giá thấp hơn, cùng đạt mức 55.000 đồng/kg.

Riêng Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Ninh Thuận giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 54.000 - 55.000 đồng/kg

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 24/2/2022 ở miền Trung đang thu mua dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 24/2/2022 tại khu vực miền Nam điều chỉnh giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg ở một số tỉnh thành.

Tại Tiền Giang, heo hơi đang được giao dịch với giá 55.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, TP HCM và Long An điều chỉnh giá xuống mức 56.000 đồng/kg, ngang bằng với Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Thương lái các tỉnh còn lại đang thu mua heo hơi trong khoảng giá từ 54.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 24/2/2022 toàn miền Nam đang dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay tại các tỉnh trọng điểm tiếp tục ổn định trong khoảng 81.500 - 85.000 đồng/kg.

Trong đó, mức giá thấp nhất là 81.500 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai.

Tiếp đó, tỉnh Đồng Nai thu mua với giá 82.500 đồng/kg, và hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông có cùng mức 83.000 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại hai tỉnh Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng không đổi với mức tương ứng là 84.000 đồng/kg và 85.000 đồng/kg.

Sự gia tăng rõ rệt của hạt tiêu Brazil xuất khẩu sang các nước Ả Rập có liên quan đến việc thúc đẩy nhiều hơn sản phẩm của quốc gia này ở các thị trường phía Đông.

Đồng thời, điều này cũng cho thấy những mối quan hệ thương mại mới đang được thiết lập giữa các công ty của Brazil và các công ty thu mua có trụ sở trong khu vực.

Ông Igor Celeste, Giám đốc Phân tích dữ liệu của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (Apex-Brazil), cho biết: “Cú sốc nguồn cung do đại dịch cũng như sự tham gia của các công ty Brazil trong các sự kiện quốc tế lớn là yếu tố đóng góp vào mức tăng trưởng doanh số bán tiêu sang các nước Ả Rập”.

Năm 2020, Brazil đứng thứ hai trong số các nước xuất khẩu tiêu đen lớn nhất thế giới, chiếm 15% tổng doanh số, chỉ đứng sau Việt Nam.

Ông Rolando Martin, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà xuất khẩu Hạt tiêu và Gia vị Espírito Santo (ACEPE) cho biết, thị trường tiêu đen Brazil có thể phát triển hơn nữa khi Việt Nam giảm lượng sản xuất, và khoảng trống này có thể được lấp đầy bởi Brazil.

Theo đó, Hiệp hội đang dự báo sự gia tăng doanh số bán hạt tiêu đen không chỉ cho các nước Ả Rập mà trên toàn thế giới vào năm 2022 và 2023, theo trang ANBA.

Cập nhật giá cà phê

Giá cà phê tại hai sàn quốc tế biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng 24/2. Trong khi đó, giá cà phê trong nước bất ngờ tăng mạnh.

Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 41.200 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 41.100 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.700 đồng/kg.

Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 41.700 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 41.600 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 41.700 đồng/kg, 41.600 đồng/kg.

Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.700 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 41.100 - 41.800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe - London kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 26 USD (1,15%), giao dịch tại 2.234 USD/tấn. Giá robusta kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm 25 USD (1,12%), giao dịch tại 2.213 USD/tấn.

Thị trường cà phê New York, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US - New York kỳ hạn giao tháng 5/2022 tăng nhẹ 0,30 Cent (0,12%), giao dịch tại 247,55 Cent/lb. Trong khi, giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 7/2022 tăng 0,35 Cent (0,14%), giao dịch tại 246,35 Cent/lb.

ại Mỹ, khối lượng cà phê nhân tại cảng của nước này trong tháng 1 giảm 37.851 bao, xuống 5,8 triệu bao (loại 60 kg/bao), giảm tháng thứ 5 liên tiếp và là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá cà phê toàn cầu tiếp tục tăng. Nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất cơ bản trong phiên họp tới, tác động tích cực lên giá hàng hóa. Bên cạnh đó, thị trường đặt kỳ vọng lớn vào châu Âu và Mỹ mở cửa trở lại sẽ hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu.

Về dài hạn, Reuters đã đưa ra dự báo, giá cà phê robusta sẽ về dưới mức 2.000 USD/tấn trong quý II/2022, khi Brazil vào thu hoạch cà phê robusta vụ mới và đẩy mạnh bán ra.

Trong báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), cơ quan này điều chỉnh ước tính tổng sản lượng cà phê thế giới trong niên vụ 2020 - 2021 giảm nhẹ 0,1% xuống 168,9 triệu bao.