Giá nông sản hôm nay 6/6: Giá tiêu chững lại; cà phê cao nhất 43.100 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay 6/6 ghi nhận, tiêu giao dịch trong khoảng 71.500 - 75.000 đồng/kg. Giá cà phê tại thị trường thế giới và trong nước tiếp tục đi ngang. Hiện giá cà phê trong nước đang giữ ở mức 42.500 - 43.100 đồng/kg.

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Tiêu cao nhất 75.000 đồng/kg

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 71.500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 72.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 75.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 74.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay đi ngang tại các vùng trồng trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần trước giá tiêu tăng 1.500 đồng/kg tại khu vực Tây Nguyên, tăng 2.000 đồng/kg ở vùng Đông Nam Bộ. Thị trường sau chuỗi 4 ngày tăng đã chững lại và đi ngang.

Giá tiêu hôm nay 6/6 trong khoảng 71.500 - 75.000 đồng/kg

Yếu tố tăng mua từ Trung Quốc vẫn chưa rõ rệt, xuất khẩu gom đủ hàng trong tháng, lạm phát tăng cao đang là những yếu tố kìm hãm giá hồ tiêu hiện tại. Lũy kế 5 tháng đầu năm nay xuất khẩu được 102.329 tấn tiêu các loại, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 476 triệu USD, tăng 25,7%. Đáng chú ý lượng hàng xuất sang Trung Quốc rất hạn chế.

Mặc dù đánh giá sự tăng mua của thị trường Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng tăng giá hồ tiêu trong trung hạn, nhưng chúng ta không chỉ quá phụ thuộc vào yếu tố này. Thời gian qua, các DN xuất khẩu đã phải thích nghi với tình trạng giảm mua từ Trung Quốc. Trong đó một phần chuyển về tiêu thụ nội địa với các sản phẩm mới, nâng cao về chất lượng để phù hợp với người tiêu dùng trong nước.

Một phần sẽ tăng cường xuất khẩu vào những thị trường mới, thị trường bị đình trệ sau 2 năm Covid-19. Trong đó đặc biệt chú trọng vào EU. Theo số liệu của Eurostat, năm 2021, EU đã nhập khẩu kỷ lục 104.980 tấn hồ tiêu với trị giá 413,6 triệu Euro, tăng 6,8% về lượng và tăng 28,3% về trị giá so với năm 2020.

Thống kê cũng chỉ ra, Việt Nam hiện đang là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất vào EU, chiếm đến 34% thị phần hồ tiêu nhập khẩu của thị trường này trong năm 2021, bỏ xa các nhà cung cấp khác như Brazil (chiếm 20%) và Indonesia (chiếm 5%). Ngay cả khi nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu của châu Âu sụt giảm do đại dịch Covid-19 vào năm 2020 thì xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường này vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng 8,3%. Điều này cho thấy hồ tiêu của Việt Nam đang ngày càng được người tiêu dùng châu Âu ưa chuộng.

Thị trường nông sản: Cà phê đi ngang ở hai sàn chính

Tại thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay 6/6 tiếp tục đi ngang ở 2 sàn giao dịch lớn.

Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 7/2022 ở mức 2.136 USD/tấn, giao tháng 9/2022 ở mức 2.139 USD/tấn.

Còn giá cà phê Arabica trên sàn New York ở mức 232,4 cent/lb, giao tháng 9/2022 ở mức 232,55 cent/lb.

Tuần qua, thị trường cà phê thế giới có đà tăng tốt khi sàn London có 3 phiên tăng và 2 phiên tạm nghỉ do nghỉ lễ, còn sàn New York có 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên nghỉ lễ.

Tổng kết tuần qua, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2022 tăng 39 USD/tấn, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2022 tăng 2,95 cent/lb.

Vào đầu tuần trước, thị trường cà phê tăng trưởng khi Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các lệnh phong tỏa cứng rắn ở Thượng Hải, và đặc biệt là do lo ngại điều kiện khô hạn ở các vùng trồng cà phê ở miền Nam Brazil có thể dẫn đến sản lượng cà phê Arabica sụt giảm.

Tuy vậy đến cuối tuần, tỷ giá đồng Real suy yếu trở lại đã thúc đẩy người Brazil mạnh tay bán hàng vụ mới, làm giá cà phê kỳ hạn tại sàn New York chững lại đà tăng. Khi sàn London nghỉ 2 phiên cuối tuần, sàn New York sụt giảm liên tiếp do lo ngại rủi ro của cuộc chiến Đông Âu làm suy thoái kinh tế thế giới và lạm phát toàn cầu gia tăng.

Điều này dẫn tới khả năng Fed sẽ mạnh tay hơn tại các phiên họp chính sách sắp tới, khiến các giới đầu cơ tiếp tục thanh lý vị thế ròng đã mua trong những phiên tăng liên tiếp trước đó.

Theo báo cáo thương mại tháng 5/2022 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 4/2022 chỉ đạt 10,93 triệu bao các loại, giảm hơn 2,83% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã góp phần lũy kế xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 7 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại 2021/2022 tăng 0,64% so với cùng kỳ niên vụ trước, lên tổng cộng 78,02 triệu bao.

ICO cũng duy trì dự báo về nguồn cung cà phê toàn cầu trong niên vụ hiện tại 2021/2022 ở mức 167,2 triệu bao, giảm hơn 2,1% so với niên vụ trước. Đồng thời giữ nguyên dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ cà phê hiện tại 2021/2022 tăng 3,3% so với niên vụ trước, lên đạt tổng cộng 170,3 triệu bao.

Như vậy, giá cà phê hôm nay 6/6/2022 tại thị trường thế giới không có biến động mới

Giá cà phê hôm nay 6/6 tại thị trường trong nước tiếp tục duy trỉ ổn định và vẫn giữ ở mức cao.

Cụ thể, cà phê tại Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở giá 42.500 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 43.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 43.000 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 43.000 và 42.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 43.000 đồng/kg; ở Pleiku và La Grai cùng mức 42.900 đồng/kg. Còn, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 43.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước tuần qua tăng mạnh tới 1.100 đồng/kg. Hiện sàn London vẫn đang tạm ngừng giao dịch để nghỉ lễ (nghỉ đến hết hôm nay 6/6), kéo theo thị trường trong nước cũng đi ngang.

Giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước duy trì ổn định ở cả 2 mặt hàng hồ tiêu và cà phê.

Như vậy, giá cà phê hôm nay 6/6/2022 tại thị trường trong nước giao dịch quanh ngưỡng 42.500 - 43.100 đồng/kg.