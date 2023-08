Giá sữa nguyên liệu đã tăng vọt 25%, đà tăng giá sẽ nối dài?

Thống kê của Trading Economics mới đây cho thấy, giá sữa nguyên liệu ghi nhận tăng 25% kể từ đầu tháng 8/2023 lên 17,22 USD/tạ. Trading Economics kỳ vọng, giá sữa sẽ giao dịch ở mức 16,80 USD/tạ vào cuối quý này, và trong 12 tháng tới mặt hàng này sẽ giao dịch ở mức 15,46 USD/tạ.

Giá sữa nguyên liệu tăng vọt do lo ngại khủng hoảng lương thực

Lo ngại khủng hoảng lương thực toàn cầu đã đẩy giá nhiều mặt hàng lên cao trong đó có sữa. Hiện giá sữa nguyên liệu đang giao dịch ở mức 17,22 USD/tạ, tăng 25% so với mức giao dịch từ đầu tháng 8 là hơn 13 USD/tạ. Trong lịch sử, giá sữa từng đạt mức giá cao nhất mọi thời đại là 25,20 USD/tạ vào tháng 5/2022.

Giá sữa nguyên liệu tăng không phải là tin tốt với các doanh nghiệp sản xuất sữa vì giá đầu vào tăng đồng nghĩa với chi phí sản xuất tăng. Tuy nhiên, so với đầu năm nay, giá sữa ghi nhận giảm 3,25 USD/tạ, tương đương 15,88% kể từ đầu năm 2023, theo giao dịch trên hợp đồng chênh lệch (CFD).

Giá giữa nguyên liệu tăng vọt 25% trong vòng 1 tháng. Nguốn: Trading Economics

Trading Economics kỳ vọng, sữa sẽ giao dịch ở mức 16,80 USD/tạ vào cuối quý này, và trong 12 tháng tới mặt hàng này sẽ giao dịch ở mức 15,46 USD/tạ.



Giá sữa biến động mạnh mang lại cơ hội lớn cho Vinamilk ?

Giá sữa nguyên liệu giảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ. Tại Việt Nam, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) công bố quý II/2023 tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.213 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,2% so với quý trước, củng cố mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 5,5% cho cả năm. Lợi nhuận ròng quý II đạt 2.198 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với quý I/2023 và tăng 5,5% so với 6 tháng đầu năm 2022.



Thị trường nội địa là động lực tăng trưởng chính. Doanh thu thuần nội địa đạt 12.789 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 2,5% so cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ các ngành hàng chính như: sữa đặc, sữa tươi 100%, sữa thực vật và sữa chua ăn nhờ các nỗ lực tối ưu hệ thống phân phối và giới thiệu bao bì mới phù hợp nhu cầu của người tiêu dùng.

Giới phân tích đánh giá, lợi nhuận ròng tăng nhanh hơn doanh thu nhờ xu hướng giảm của giá bột sữa nguyên liệu nhập khẩu trong những tháng đầu năm 2023. Ngoài ra, lợi nhuận tăng vọt nhờ Vinamilk tối ưu hóa chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp; cùng thu nhập tài chính cao hơn.

Các nhà nghiên cứu của Chứng khoán Rồng Việt dự phóng doanh thu và lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ trong nửa cuối năm 2023 lần lượt đạt 33.419 tỷ đồng tăng trưởng 7,3% và 4.973 tỷ đồng tăng trưởng 19,3%. Giả định rằng giá bột sữa nhập khẩu tiếp tục xu hướng giảm do nhu cầu yếu từ Trung Quốc, biên gộp được kỳ vọng sẽ có xu hướng tăng trong giai đoạn Quý III và Quý IV/2023. Cùng với mức nền thấp trong QIV/2022, lợi nhuận ròng dự kiến của QIV/2023 sẽ đạt mức tăng trưởng theo năm hai con số ở mức cao.

Chứng khoán Rồng Việt vẫn duy trì mức dự phóng doanh thu thuần của VNM trong năm 2023 là 62.532 tỷ đồng (tăng trưởng +4,3%), nhưng điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lên 9.028 tỷ đồng (tăng trưởng +6%), tương đương với EPS năm 2023 đạt 3.888 đồng (+7%). Nguyên nhân chính là giá bột sữa nhập khẩu giảm nhanh hơn so với kỳ vọng.

Năm 2023, Vinamilk lên kế hoạch kinh doanh năm với doanh thu dự kiến đạt 63.380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 8.622 tỷ đồng.

Công ty Sữa Quốc tế IDP cũng vừa công bố báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ đã kiểm toán, ghi nhận doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ đạt 3.332 tỷ đồng và lãi sau thuế đi ngang so với cùng kỳ đạt 452,3 tỷ.