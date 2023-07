Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk; HoSE: VNM) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý II/2023. Vinamilk sẽ công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2023 vào ngày 28/7 tới.

Cụ thể, trong quý II/2023 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk; HoSE: VNM) ghi nhận tổng doanh thu đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,9% so với quý I trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.220 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ và 16,5% so với quý I.

Kết quả kinh doanh sơ bộ quý II/2023

Với kết quả kinh doanh trên, Vinamilk ước tính 6 tháng đầu năm tổng doanh thu đạt được khoảng 29.154 tỷ đồng (tăng 1,2% so với 6 tháng đầu năm 2022) và lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 4.126 tỷ đồng ( giảm 5,9%).

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa qua, Vinamilk thông qua kế hoạch kinh doanh năm với doanh thu dự kiến đạt 63.380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 8.622 tỷ đồng. Với ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, Vinamilk thực hiện khoảng 46% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lợi nhuận năm.

Cũng tại đại hội, Vinamilk dự kiến dùng tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất để trả cổ tức năm 2023, dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 vào ngày 5/10 tới ở mức 1.500 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, chiều 6/7, Vinamilk chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới.

Logo mới của Vinamilk

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 7/7, giá cổ phiếu VNM tăng 0,14% lên mức 70.600 đồng/ cổ phiếu.