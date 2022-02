Giá vàng cao kỷ lục, PNJ ghi nhận lợi nhuận tháng 1 đạt 270 tỷ đồng

Trong bối cảnh giá vàng đang tăng cao đỉnh điểm có lúc cao kỷ lục, Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) công kết quả kinh doanh tháng 1/2022, ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.476 tỷ đồng.

Báo cáo của PNJ cho thấy, PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng, tăng 60.7% so với cùng kỳ năm trước, do sự tăng trưởng vượt bậc từ kênh bán lẻ trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Lợi nhuận của PNJ có được nhờ vào chính sách kinh doanh bán lẻ khi đẩy mạnh chiến dịch Xuân 2022 sớm hơn mọi năm trong bối cảnh các hoạt động thương mại, dịch vụ trở nên sôi nổi vào thời điểm cận Tết Nguyên Đán 2022, doanh thu bán lẻ tháng 1/2022 của PNJ tăng trưởng gần 80% so với cùng kỳ và 25% so với tháng trước.

Ngoài ra, PNJ còn có các hoạt động chiếm lĩnh truyền thông kết hợp với nỗ lực nâng cao trải nghiệm khách hàng tại điểm bán cũng góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng của PNJ.

Kết quả kinh doanh tháng 1/2022 của PNJ. Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh những kênh bán hàng nêu trên, doanh thu của PNJ còn đến từ việc kinh doanh bán sỉ tăng 11.7% so với cùng kỳ. Doanh thu vàng miếng PNJ tăng trưởng 90.3% so với cùng kỳ.

Từ những tăng trưởng này, PNJ có được biên lợi nhuận gộp trong tháng 1 đạt 18,5% so với mức 18,8% cùng kỳ 2021.

Tuy nhiên, chi phí cho hoạt động của PNJ cũng tăng lên nhiều gần 59% so với cùng kỳ 2021 và tăng 25% so với tháng trước. Tổng chi phí hoạt động/doanh thu thuần đạt 8.5%, giảm 0.1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong báo cáo tài chính quý IV/2021 của PNJ cũng ghi nhận doanh thu thuần 7.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 457 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây không phải giai đoạn kinh doanh tốt nhất trong năm nhưng nếu so với ba tháng hoạt động đình trệ vì các tỉnh phía Nam đóng cửa chống dịch thì doanh thu gấp hơn tám lần.

Lũy kế doanh thu cả năm của PNJ đạt hơn 19.600 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Mảng bán lẻ trang sức đóng góp gần 59% tổng doanh thu, tiếp đến vàng miếng mang về 25,6%. Nguồn thu còn lại đến từ bán sỉ, B2B và xuất khẩu. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 4%, còn 1.030 tỷ đồng và hoàn thành chưa đến 84% kế hoạch đề ra.