Giá vàng hôm nay 10/11: Giảm "sốc" trước thông tin tốt về vaccine ngừa Covid-19

Giá vàng hôm nay 10/11 bất ngờ tụt giảm sau khi tăng mạnh trước đó. Thông tin về vaccine ngừa Covid-19 đã khiến cho thị trường tài chính và hàng hóa Mỹ cũng như thế giới đảo chiều nhanh chóng.

Giá vàng hôm nay 10/11 giao ngay quanh ngưỡng 1.880 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.881 USD/ounce.

Giá vàng trên thị trường quốc tế bất ngờ tụt giảm sau khi tăng mạnh trước đó. Thông tin về vaccine ngừa Covid-19 đã khiến cho thị trường tài chính và hàng hóa Mỹ cũng như thế giới đảo chiều nhanh chóng.

Cụ thể, hãng dược phẩm Pfizer Inc. (Mỹ) Pfizer công bố một loại vaccine Covid-19 đã được thử nghiệm trên 44.000 người có kết quả ngăn ngừa 90% lây nhiễm virus corona. Đồng thời, Pfizer Inc. cũng lên kế hoạch xin phép Chính phủ Mỹ sử dụng ngay sau khi vaccine này đạt được ngưỡng an toàn vào cuối tháng 11/2020.

Giá vàng hôm nay

Với thông tin trên, giới đầu tư vàng cho rằng dịch bệnh sẽ được kiểm soát, kinh tế toàn cầu sớm hồi phục, họ phải dịch chuyển dòng tiền vào các thị trường chứng khoán, tiền tệ, dầu thô…Theo đó, giá vàng có thời điểm rơi tự do 110 USD/ouce, giá dầu thô vọt lên 40 USD/thùng; thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đồng loạt "xanh" sàn.

Mặc dù giảm khá mạnh do thông tin nước Mỹ có vaccine ngừa Covid-19 nhưng vàng được dự báo vẫn hưởng lợi vè dài hạn khi ông Joe Biden trở thành ông chủ Nhà Trắng. Những gói kích thích kinh tế quy mô lớn hơn sẽ khiến lạm phát trở lại và vàng sẽ tăng giá.

Phó Chủ tịch Trung tâm kinh doanh vàng MKS SA Afshin Nabavi nhận thấy, kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn đang tiếp tục tranh cãi và làn sóng Covid-19 thứ 2 có thể đẩy giá vàng trở lại mức 2.000 USD/ounce trong thời gian ngắn.

"Ngay cả khi bầu cử Mỹ đi qua, Covid-19 vẫn còn ở nguyên đó. Nền kinh tế đang gặp khó khăn, vì vậy, các gói kích thích sẽ tiếp tục được tung ra, tiền sẽ được in nhiều hơn và kim loại quý được hưởng lợi", ông Nabavi khẳng định.

Cũng theo chiến lược gia hàng hóa của TD Securities Daniel Ghali, ngưỡng kháng cự tiếp theo của kim loại quý là vùng 1.980 USD/ounce. Nếu thị trường vẫn hỗn loạn như hiện nay, vàng có thể trở lại mốc 2.000 USD/ounce trước khi năm 2020 khép lại.

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng hôm nay (10/11) thời điểm mở cửa phiên giao dịch, PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 56,30- 56,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 56,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 10/11 ở Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 56,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,90 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Phú Quý giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 56,50 - 56,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).