Giá vàng hôm nay 11/10: Thế giới hồi phục, giá vàng nhẫn giảm

Giá vàng hôm nay trên thế giới ghi nhận tăng khoảng 0,6% sau khi báo cáo lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến. Tuy nhiên đà tăng của vàng bị hạn chế bởi dữ liệu việc làm yếu và bình luận diều hâu từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá vàng hôm nay trên thế giới 11/10: Vàng thế giới phục hồi

Giá vàng hôm nay trên thế giới hiện giao dịch quanh mức 2.630 USD, sau khi bật lên từ mức thấp hàng ngày 2.603 USD.

Giá vàng phục hồi trở lại sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ công bố gần đây cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức ước tính 2,3%, nhưng vẫn thấp hơn so với tháng 8. CPI lõi, một chỉ số đo lường lạm phát loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo 3,2%. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 5/10 đã tăng lên 258.000 đơn, tăng từ 225.000 của tuần trước và vượt dự báo 230.000.

Về mặt chính sách, Chủ tịch Fed New York John Williams dự đoán lạm phát sẽ giảm xuống 2,25% vào năm 2024, trong khi GDP của Mỹ có thể đạt từ 2,25% đến 2,50% vào cuối năm nay. Theo dữ liệu từ Hội đồng Thương mại Chicago, thông qua hợp đồng tương lai lãi suất quỹ tháng 12, các nhà đầu tư ước tính Fed sẽ nới lỏng lãi suất khoảng 47 điểm cơ bản vào cuối năm 2024.

Những yếu tố này cho thấy thị trường vẫn đang tập trung vào khả năng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai gần, điều này đã hạn chế mức tăng của giá vàng.

Dự báo thị trường hiện tại cho thấy khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 11.

Về phía Fed, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nhận định rằng ông kỳ vọng sẽ có các đợt cắt giảm lãi suất dần dần trong 18 tháng tới, khi lạm phát đang tiến gần đến mục tiêu 2%. Chủ tịch Fed New York John Williams cũng dự đoán sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất, tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế. Tuy nhiên, Raphael Bostic, Chủ tịch Fed Atlanta, đã tỏ ra thận trọng hơn khi bày tỏ sự sẵn sàng bỏ qua việc cắt giảm lãi suất vào tháng 11.

Các nhà giao dịch vàng hiện đang chờ đợi báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) vào thứ Sáu.

Về mặt kỹ thuật, sau sáu ngày giảm liên tiếp, vàng đang cố gắng phục hồi. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã chuyển sang xu hướng tích cực nhẹ, và nếu giá vàng vượt qua ngưỡng 2.653 USD, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ nằm ở 2.670 USD và sau đó là mức cao nhất của năm tại 2.685 USD. Ngược lại, nếu giá vàng duy trì dưới 2.650 USD, nó có thể quay trở lại mốc 2.600 USD. Một sự vi phạm mức này sẽ đưa giá về ngưỡng hỗ trợ ở SMA 50 ngày tại 2.540 USD.

Giá vàng hôm nay trong nước 11/10: Vàng nhẫn giảm mạnh

Hôm nay (10/10), giá vàng trong nước bất ngờ ghi nhận giảm mạnh ở vàng nhẫn. Các nhà vàng điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua vào, 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/10, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ, Bảo tín Minh Châu, Bảo tín Mạnh Hải duy trì ổn định ở mức 83 triệu đồng/lượng mua vào và 85 triệu đồng/lượng bán ra, không có sự thay đổi so với phiên trước đó.

Các ngân hàng thương mại nhà nước như Agribank, Vietinbank, Vietcombank và BIDV cũng giữ nguyên giá chiều bán vàng miếng SJC ở mức 85 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng nhẫn bất ngờ quay đầu, giảm 400.000 đồng/lượng - ảnh 1

Vàng miếng duy trì ổn định, vàng nhẫn giảm mạnh 400.000 đồng

Đối với vàng nhẫn, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 81,8 - 83,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng ở cả 2 chiều mua bàn.

Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh giảm giá mua 400.000 đồng/lượng và giá bán 300.000 đồng/lượng, xuống lần lượt 82,3 - 83,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tương tự, các thương hiệu Bảo tín Minh Châu và Bảo tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 82,28 - 83,28 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán so với cùng thời điểm sáng qua.