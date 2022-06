Giá vàng hôm nay 11/6: Giá vàng bật tăng cuối tuần

Áp lực lạm phát ở nền kinh tế Mỹ dường như còn lâu mới đạt đến đỉnh điểm do giá tiêu dùng đã tăng hơn dự kiến vào tháng 5, chạm mức cao mới trong 40 năm. Thị trường vàng đang ở mức thấp nhưng vẫn chịu áp lực bán đáng kể sau sự gia tăng nóng hơn dự kiến của Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI).

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7h30 sáng nay (11/6) đứng ở mức 1.872,2-1.872,7 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 8,3 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.863,9-1.864,4 USD/oucne (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng tăng do nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng vào dù đồng USD mạnh lên.

Hôm qua (10/6), Bộ Lao động Mỹ công bố, Chỉ số CPI của nền kinh tế Mỹ đã tăng 1,0% trong tháng 5 sau khi tăng 0,3% trong tháng 4. Dữ liệu thực tế này "đánh bại" các dự báo của các nhà kinh tế với chỉ 0,7%.

Trong năm, lạm phát đã tăng lên 8,6%, lớn hơn đáng kể so với kỳ vọng. Trước đó, các nhà kinh tế đã hy vọng lạm phát chỉ tăng 8,3%. Trừ giá thực phẩm và năng lượng, lạm phát cơ bản cũng tăng nóng hơn dự kiến, tăng 0,6%, sau mức tăng 0,6% của tháng 4. Trong khi đó, các nhà kinh tế hy vọng ở mức tăng chỉ 0,5%. Trong năm, lạm phát cơ bản đã tăng 6,0%.

Thị trường vàng đã chứng kiến một số áp lực bán kỹ thuật sau khi giá liên tục giảm xuống dưới 1.850 USD/ounce. Vàng cũng góp phần vào động lực tăng giá của thị trường trong dữ liệu lạm phát.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC TP.HCM: 68,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,45 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội: 68,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,47 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 68,55 triệu đồng/lượng (mua vào) -69,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 68,65 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,45 triệu đồng/lượng (bán ra).