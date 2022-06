Giá vàng hôm nay 9/6: Giá vàng giảm nhưng vẫn neo quanh mốc quan trọng 1.850 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 9/6: Giá vàng giảm nhưng vẫn neo quanh mốc quan trọng 1.850 USD/ounce

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7h sáng nay (9/6) đứng ở mức 1.853,4-1.853,9 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 4,6 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.858-1.858,5 USD/oucne (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm do đồng USD mạnh hơn và nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng vào.

Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch đầy biến động ngày thứ tư (8/6), vì lo ngại về tăng trưởng kinh tế thúc đẩy sức hấp dẫn của kim loại quý trước khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố - dữ kiện có thể gợi ý về lộ trình nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), ngân hàng trung ương nhiều nước đẩy mạnh mua vàng trong thời gian qua khi giá xuống và lạm phát lên cao.

Nhiều dự báo gần đây cho thấy, nền kinh tế nhiều nước đối mặt với rủi ro suy thoái. Bất ổn khiến vàng tiếp tục là một lựa chọn an toàn.

Dự báo giá vàng năm 2022, các nhà phân tích cho biết, họ kỳ vọng giá kim loại quý trung bình cả năm vào khoảng 1.830 USD/ounce.

Mặc dù thị trường vàng phải đối mặt với một số thách thức trong nửa cuối năm, nhưng theo các nhà phân tích, kim loại quý vẫn là một tài sản trú ẩn an toàn quan trọng cho các nhà đầu tư.

Mặc dù Fed ngày càng "diều hâu", đồng USD tăng và việc bán tháo tài sản diễn ra nhiều hơn đang đè nặng lên vàng, nhưng giá kim loại quý trong tháng 6/2022 vẫn giao dịch gần bằng mức giá được ghi nhận vào đầu năm, vượt trội hơn hẳn so với cổ phiếu và trái phiếu.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 8/6, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,70 triệu đồng/lượng - 69,62 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 68,65 triệu đồng/lượng - 69,55 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,70 triệu đồng/lượng - 69,60 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,90 triệu đồng/lượng - 69,60 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 8/6.