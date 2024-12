Bất chấp những thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ, giá vàng hôm nay trên thế giới vẫn tăng “nóng” khi bất ổn chính trị tại Syria vẫn chưa hạ nhiệt. Trong khi đó, vàng trong nước cũng tăng hơn 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 12/12: Vàng tăng nóng

Giá vàng hôm nay trên thế giới ghi nhận tiếp tục tăng, với chỉ số XAU/USD đạt mức 2.720 USD, tăng 0,5% sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Điều này cho thấy quá trình giảm lạm phát đang diễn ra chậm hơn.

Giá vàng hôm nay 12/12: Vàng tăng "nóng" cùng bất ổn chính trị ở Syria. Dự báo vàng có thể phá đỉnh cũ trong thời gian gần tới đây.



Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 không thay đổi so với dự báo, với mức tăng 0,3% so với tháng trước và 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI cốt lõi cũng giữ ổn định ở mức 0,3%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ, với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,201% trước khi phục hồi lên 4,24%. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) tăng 0,29% lên 106,68.

Thị trường hiện dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào cuộc họp ngày 17-18/12 là 92%. Điều này mở ra cơ hội cho giá vàng tiếp tục tăng.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho rằng ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể tăng nhu cầu vàng để thúc đẩy niềm tin vào đồng tiền của họ. Điều này có thể tạo ra áp lực tăng giá cho vàng.

Bất chấp những thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ, thị trường vàng vẫn tăng “nóng” khi bất ổn chính trị tại Syria vẫn chưa hạ “nhiệt”. Ngày 10/12, phía Israel xác nhận phá hủy hạm đội Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Katz xác nhận, hải quân Israel đêm 9/12 đã mở chiến dịch hủy diệt hạm đội Syria.

Cụ thể, làm hư hại khoảng 10 tàu hải quân tại quân cảng ở tỉnh Latakia, miền tây Syria. Theo giới phân tích, đây là đòn phủ đầu của Israel đối với phe nổi dậy của Syria mới giành chính quyền từ Tổng thống Bashar al-Assad.

Mặc dù vậy, nhưng các chuyên gia nhận định, có thể tình hình an ninh tại khu vực sẽ sớm được kiểm soát. Bởi lãnh đạo phe nổi dậy mới đây đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc ngăn chặn nguy cơ xung đột mới Syria.

Giá vàng đang trong xu hướng tăng, với mục tiêu tiếp theo là mức 2.721 USD. Động lượng tăng, như được miêu tả bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Nếu vượt qua mức này, điểm dừng tiếp theo sẽ là 2.750 USD và mức cao nhất mọi thời đại là 2.790 USD.

Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày là 2.685 USD, hỗ trợ tiếp theo sẽ là con số 2.650 USD. Sau đó, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là 2.600 USD và đường xu hướng hỗ trợ dốc lên.

Trọng tâm của các nhà đầu tư sẽ chuyển sang việc công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu cho tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 12. Dữ liệu này sẽ cung cấp thông tin quan trọng về tình hình kinh tế Mỹ.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai.

Giá vàng tăng có thể ảnh hưởng đến các tài sản khác, như đồng USD và trái phiếu chính phủ. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường để điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình.

Giá vàng hôm nay trong nước 12/12: Tăng sốc hơn 1 triệu đồng/lượng

Trước giờ mở phiên hôm nay 12/12, thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng tăng mạnh so với phiên trước.

Giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 84,8 - 86,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết vàng miếng SJC ở mức 84,4 - 86,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đây cũng là mức giá niêm yết tại thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải. So với hôm qua, giá vàng miếng mua vào tăng 800.000 đồng/lượng, giá bán ra tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 84,3 - 85,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua và 900.000 đồng/lượng chiều bán so với rạng sáng qua.

Tập đoàn điều chỉnh tăng giá mua và bán lần lượt 700.000 đồng/lượng và 800.000 đồng/lượng lên mức 84,6 - 85,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Với thương hiệu PNJ, doanh nghiệp này đang niêm yết vàng nhẫn ở mốc 84,6 - 85,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua và 900.000 đồng/lượng chiều bán.

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 84,39 - 85,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua và 1,05 triệu đồng/lượng chiều bán.