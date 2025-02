Giá vàng hôm nay 12/2: Giảm mạnh sau khi tăng "sốc"

Giá vàng hôm nay trên thế giới 12/2: Quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay trên thế giới đã quay đầu giảm nhẹ 0,18% trong phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.942 USD/ounce. Sự giảm giá này xảy ra khi vàng bị các nhà đầu tư chốt lời và những nhận định từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, về triển vọng kinh tế Mỹ đã tác động đến tâm lý thị trường.

Theo phát biểu của ông Powell trong buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ, dù nền kinh tế Mỹ vẫn có các chỉ số mạnh mẽ, Fed không vội vã giảm lãi suất. Ông nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn duy trì trên mức mục tiêu 2%, trong khi thị trường lao động đang ở trạng thái "cân bằng". Ông cũng phủ nhận khả năng Mỹ sẽ rơi vào suy thoái kinh tế trong thời gian tới.

Tuy nhiên, diễn biến căng thẳng từ cuộc chiến thương mại do Tổng thống Donald Trump khởi xướng đã ảnh hưởng lớn đến giá vàng. Việc Trump quyết định áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ các quốc gia khác đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục trước khi giảm trở lại. Sau khi đạt mức 2.942 USD, vàng đã giảm xuống còn khoảng 2.900 USD/ounce.

Các nhà đầu tư đã bắt đầu chốt lời sau khi giá vàng tăng mạnh, đặc biệt là trước những phát biểu của ông Powell. Những lo ngại về chiến tranh thương mại và các chính sách kinh tế của Mỹ vẫn là yếu tố gây biến động lớn trên thị trường vàng. Cùng với đó, các chỉ số kinh tế quan trọng khác, như chỉ số lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ (NFIB) giảm từ 105,1 xuống còn 102,8 trong tháng 1, cũng góp phần tạo ra tâm lý thận trọng.

Bên cạnh đó, những thông tin về nền kinh tế Mỹ trong tuần này, bao gồm các dữ liệu về lạm phát và các bài phát biểu tiếp theo của các quan chức Fed, sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá vàng. Mặc dù những dự báo về lãi suất vẫn chưa có sự thay đổi mạnh, sự gia tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn tạo ra một cản trở đối với giá vàng.

Trong khi đó, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục gia tăng. Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua hơn 1.000 tấn vàng trong năm 2024, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp với mức mua vào cao như vậy. Từ sau chiến thắng bầu cử của Tổng thống Trump, lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương đã tăng 54% so với năm trước.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giá vàng vẫn nghiêng về phía tăng dù có sự điều chỉnh nhẹ. Chỉ số RSI cho thấy động lực tăng giá vẫn còn, nhưng với việc giá vàng đang ở mức quá mua, có khả năng sẽ có một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Nếu giá vàng giảm xuống dưới 2.900 USD, các mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là 2.850 USD và 2.790 USD. Ngược lại, nếu giá vượt qua mức cao kỷ lục 2.950 USD, cột mốc 3.000 USD có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của các nhà đầu tư.

Giá vàng hôm nay trong nước 12/2: Vàng SJC quay đầu giảm mạnh sau khi tăng sốc

Vào lúc 7h30 ngày 12/2, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Tại DOJI, giá vàng 9999 được niêm yết ở mức 88 triệu đồng/lượng mua vào và 90,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC ở mức 88,1 triệu đồng/lượng mua vào và 89,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200 nghìn đồng/lượng chiều mua và không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 88-90,5 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Công ty Phú Quý giao dịch vàng SJC ở mức 88,2-90,7 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng chiều mua và 600 nghìn đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Đại diện Công ty SJC cho biết nhiều khách hàng đã bán vàng để chốt lời khi giá vàng trong nước đạt mức cao kỷ lục. Sự tăng cao này dẫn đến lực bán mạnh, khiến các công ty nhanh chóng điều chỉnh giá vàng giảm.

Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tụt giảm, hiện thấp hơn nhiều so với các ngân hàng và công ty vàng. Một số tiệm vàng mua vào với giá 88,4 triệu đồng/lượng và bán ra 89,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn hơn một triệu đồng so với giá của các công ty và ngân hàng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và trang sức 99,99 cũng sụt giảm mạnh vào chiều. Cuối ngày, giá vàng nhẫn được điều chỉnh xuống còn 88 triệu đồng/lượng mua vào và 90,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với đỉnh sáng hôm đó.

So với cuối ngày hôm qua, giá vàng nhẫn giảm 100.000 đồng/lượng.