Giá vàng hôm nay 12/4: Vàng quay đầu giảm, nhà đầu tư vẫn bán mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay (12/4) quay đầu giảm sau khi tăng trong phiên giao dịch đầu tuần (11/4) vì lo ngại về lạm phát tiếp tục leo thang thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý. Trong phiên có thời điểm giá lên mức cao nhất kể từ ngày 14/3 ở 1.968,91 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 12/4:

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (12/4) đứng ở mức 1.952,5-1.953 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 0,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.952,6-1.953,1 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm 2,9 USD, đứng ở mức 1.951,2 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán vàng ra.

Đà tăng của giá vàng bị kìm hãm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ không phản đối việc nâng lãi suất và sẽ yêu cầu một vài đợt tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại các cuộc họp sắp tới của ngân hàng trung ương.

Trong khi vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát, việc tăng lãi suất làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Thị trường hiện tập trung vào báo cáo giá tiêu dùng tháng 3 của Mỹ, vì các nhà giao dịch dự đoán chỉ tiêu kinh tế này sẽ tăng thêm dưới tác động của cuộc khủng hoảng tại Ukraine đối với chi phí năng lượng.

Tuy nhiên, vàng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ dự kiến rằng giá của các ounce vàng sẽ vượt quá 2.500 USD trong năm nay. Các nhà kinh tế của ngân hàng này cho rằng, sự gia tăng này là do chiến tranh Nga-Ukraine tiếp tục, và sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, cùng với sự gia tăng nguyên liệu và sản phẩm sau khi áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 8/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,65 triệu đồng/lượng - 69,47 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 68,60 triệu đồng/lượng - 68,40 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,65 triệu đồng/lượng - 69,45 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,50 triệu đồng/lượng - 69,30 triệu đồng/lượng.