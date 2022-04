Giá vàng hôm nay 8/4 tăng vọt, bất chấp Fed "diều hâu" ngăn lạm phát, các nhà đầu tư đã ồ ạt mua vàng vào...

Giá vàng hôm nay 8/4: Vàng tăng vọt, nhà đầu tư ồ ạt gom vàng

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (8/4) đứng ở mức 1.933,2-1.933,7 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 2,2 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.931-1.931,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng tăng mạnh 3,4 USD, đứng ở mức 1.9334,6 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư ồ ạt gom vàng vào.

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch chiều qua (7/4), vì lo ngại về tình hình lạm phát trở nên nghiêm trọng hơn do cuộc khủng hoảng tại Đông Âu với hệ lụy từ các lệnh trừng phạt đối với Nga đã thúc đẩy nhu cầu về một nơi trú ẩn an toàn.

Biên bản họp cuộc tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy rõ, các nhà hoạch định chính sách của nền kinh tế hàng đầu thế giới với quyết tâm cao chuẩn bị cho việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong buổi họp chính sách tới đây.

Lãi suất của Mỹ cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời là vàng, trong khi thúc đẩy đồng USD.

Giá vàng hôm nay 8/4: Vàng tăng vọt, nhà đầu tư ồ ạt gom vàng

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), sự bất ổn địa chính trị được tạo ra bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine và mối đe dọa lạm phát ngày càng tăng đã tạo ra sự hỗ trợ vững chắc cho các quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng (ETF). Và điều này đã bất chấp việc Fed đã tỏ ra rất quyết liệt trước tình hình lạm phát và đang bắt đầu một chu kỳ chính sách tiền tệ tích cực mới.

WGC cho biết, 187,3 tấn vàng đã chảy vào các quỹ ETF toàn cầu trong tháng 3, là dòng tiền mạnh nhất kể từ tháng 2/2016, bất chấp sự phục hồi đáng kể của chứng khoán và USD tăng mạnh.

Giá vàng đã tăng 8% trong 3 tháng đầu năm 2022, mức tăng hàng quý tốt nhất kể từ quý II/2020. Và theo báo cáo của WGC, chỉ trong tháng 3, gần 70% tương đương 269 tấn vàng đã chảy vào các quỹ ETF trong quý đầu tiên.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 6/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,10 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,20 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 68,10 triệu đồng/lượng - 68,70 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,00 triệu đồng/lượng - 68,8 triệu đồng/lượng.