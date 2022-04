Giá vàng hôm nay 9/4: Vàng đi lên mạnh mẽ sát đỉnh cao, nhà đầu tư vẫn lao vào "ôm vàng"

Giá vàng hôm nay 9/4, vừa kết thúc một tuần với mức tăng 1% và tiến sát mức cao nhất - gần 1.950 USD. Nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh mua vàng vào vì lo ngại lạm phát tiếp tục leo thang dưới ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tại Ukraine...

Giá vàng hôm nay 9/4: Vàng tăng mạnh mẽ sát đỉnh cao

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (9/4) đứng ở mức 1.946,7-1.947,2 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 2,5 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.944,2-1.944,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng tăng mạnh 15,5 USD, đứng ở mức 1.946,7 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư vẫn lao vào "ôm vàng".

Nhà đầu tư ồ ạt mua vào, giá vàng tăng mạnh 15,5 USD, lên mức 1.946,7 USD/ounce

Giá vàng tăng mạnh 15,5 USD, gần 1% trong phiên cuối tuần



Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày thứ sáu (8/4), vì căng thẳng Nga - Ukraine leo thang và lo ngại lạm phát tiếp tục tăng cao thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản an toàn.

Tâm lý trên thị trường vàng rất lạc quan khi kim loại quý tiếp tục củng cố vị thế khi đối mặt với lợi suất trái phiếu tăng khi Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ đến năm 2022.

Kết quả mới nhất của cuộc khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy, không có nhà phân tích Phố Wall nào dự báo giá giảm trong thời gian tới, với phần lớn kỳ vọng sẽ thấy giá cao hơn vào tuần tới. Các nhà đầu tư bán lẻ cũng vẫn lạc quan về kim loại quý này.

Tuần này, trong 16 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát vàng của Kitco News, 10 nhà phân tích (khoảng 63%), dự báo giá vàng tăng vào tuần tới; Đồng thời, 6 nhà phân tích còn lại (chiếm 38%) cho ý kiến trung lập về giá cả.

Trong khi đó, 842 phiếu bầu đã được thực hiện trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên Phố Main. Trong số này, 478 người được hỏi (57%) dự báo giá vàng sẽ tăng giá vào tuần tới. 198 người khác (23%), dự báo giá vàng giảm; trong khi, 166 cử tri, (20)%, là trung lập trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 8/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,25 triệu đồng/lượng - 69,00 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,30 triệu đồng/lượng - 69,00 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 68,30 triệu đồng/lượng - 69,05 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,35 triệu đồng/lượng - 69,05 triệu đồng/lượng.