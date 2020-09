Giá vàng hôm nay 12/9 tăng trở lại khi đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ dao động ở mức cao trong tuần trước cho thấy thị trường lao động đang phục hồi chậm, dập tắt hi vọng phục hồi kinh tế một cách nhanh chóng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/9, giá vàng hôm nay giao ngay đạt ngưỡng 1.946,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 trên sàn Comex New York giảm 19,4 USD xuống 1.936,6 USD/ounce.

Giá vàng giảm trong phiên ngày 11/9 do đồng USD phục hồi. Tuy nhiên, kim loại quí này đang trên đà tăng giá hàng tuần do lo ngại về những khó khăn trong quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu sau cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19.

Vàng đã tăng 0,5% trong tuần này. Giá vàng kì hạn của Mỹ giảm 0,6% xuống còn 1.951 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 12/9 tăng trở lại trước lo ngại nền kinh tế phục hồi

Chỉ số đồng USD phục hồi trở lại sau khi giảm mạnh so với đồng euro trong phiên trước đó và đang hướng đến tuần giao dịch tốt nhất kể từ giữa tháng 5/2020. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn cho những người nắm giữ đồng tiền tệ khác.

Một thông tin khác phủ bóng lên những hy vọng về sự phục hồi kinh tế nhanh chóng đó là lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ đã áp sát mức cao nhất trong tuần trước - yếu tố cho thấy sự phục hồi của thị trường lao động đang chậm lại.

Giá vàng đã tăng 28% trong năm nay khi chính phủ và các ngân hàng trung ương lớn tăng cường kích thích vào nền kinh tế, giữ lãi suất ở mức thấp để giảm bớt thiệt hại kinh tế do đại dịch gây ra.

Trong khi đó, triển vọng trung và dài hạn vẫn lạc quan đối với vàng khi giá cổ phiếu tăng lên bất chấp sự củng cố gần đây.

Tại thị trường trong nước, sau một thời gian giao dịch sôi động và giá vàng biến động liên tục, thời gian gần đây các công ty vàng ít điều chỉnh giá bán vàng. Giao dịch trên thị trường cũng giảm nhiệt theo giá vàng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/9, giá vàng hôm nay được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 56,15 - 56,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 55,59 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,50 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay ở Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 56,16 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,54 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý niêm yết giá vàng hôm nay ở mức 56,15 - 56,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).