Giá vàng hôm nay 13/10: Bất ngờ tăng vọt trở lại, trong nước vượt mốc 58 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 13/10 trên thị trường quốc tế bất ngờ tăng mạnh trở lại bất chấp đồng USD tăng vọt. Giá vàng trong nước đã vượt mốc 58 triệu đồng/lượng...

6h sáng nay 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch quanh ngưỡng 1.760,40 USD/ounce, tăng 7 USD so với đầu giờ sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương mức gần 49 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá bán vàng miếng SJC đang cao khoảng hơn 9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh bất chấp đồng USD tăng vọt. Giới đầu tư lo ngại lạm phát tăng cao trong bối cảnh giá năng lượng tăng dữ dội trong những phiên gần đây.

Đồng USD dao động gần đỉnh 1 năm và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Mỹ leo đỉnh, đang khiến vàng trở nên đắt đỏ. Trong khi lo ngại về lạm phát khi giá năng lượng tăng vọt và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố giảm thu mua trái phiếu vào tháng tới đang dấy lên lo ngại về lạm phát và hỗ trợ vàng tăng giá.

Giá vàng thế giới tăng mạnh còn do IMF cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Lý do cắt giảm được IMF đưa ra là rủi ro gia tăng do tắc nghẽn chuỗi cung ứng, áp lực giá cả và các mối đe dọa từ biến thể Delta. IMF cho biết dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021 của họ hiện ở mức 5,9% so với mức ước tính 6% hồi tháng 7. Dự báo cho năm 2022 không thay đổi ở mức 4,9%.

Giá vàng tăng trở lại. (Ảnh: Economy Times)

Trong khi đó, USD trên thị trường quốc tế tăng vọt trong bối cảnh bất ổn gia tăng trên thị trường tài chính hàng hóa thế giới. 6h sáng nay (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 94,51 điểm, tăng 0,2%.

Giới đầu tư cũng lo ngại cho thị trường tài chính thế giới sau khi ông lớn bất động sản Trung Quốc Evergrande tiếp tục không thực hiện một khoản thanh toán nợ lớn mới.

Các nhà kinh tế thường theo dõi chặt chẽ các động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nhiều khả năng Fed sẽ thông báo cắt giảm chương trình mua trái phiếu trước cuối năm nay.

Về dự báo giá vàng, các chuyên gia nhận định, vàng được dự báo sẽ hưởng lợi ít nhất trong ngắn hạn bởi lý do "ông lớn” bất động sản Evergrande của Trung Quốc tiếp tục không thanh toán được khoản nợ gần 150 triệu USD đúng hạn trong ngày 11/10. Evergrande trước đó đã không thể hoàn thành hai khoản thanh toán lãi suất trái phiếu tổng trị giá 129 triệu USD hồi cuối tháng 9, và còn đối mặt với một khoản thanh toán khác trị giá 573 triệu USD nữa sẽ đến hạn vào ngày 28/12 năm nay.

Sau khi không thể thanh toán lãi suất trái phiếu vào ngày 23/9 vừa qua, Evergrande có thời gian ân hạn 30 ngày để hoàn thiện việc này, tức chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa.

Với nhiều sự kiện có thể gây bất ổn cho thị trường tài chính thế giới, chuyên gia còn nhận định, vàng có thể trở lại ngưỡng 1.800 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng SJC tại các thương hiệu kinh doanh lớn trong nước tại thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 12/10:

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 57,35 - 58,07 triệu đồng/lượng ở chi nhánh Hà Nội và 57,35 - 58,05 ở chi nhánh TP.HCM.

Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại: 57,15 - 58,00 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 57,45 - 58,00 triệu đồng/lượng.

Hệ thống PNJ niêm yết tại: 57,35 - 58,05 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 57,48 - 57,99 triệu đồng/lượng. Các sản phẩm khác của thương hiệu này đồng loạt tăng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,83- 51,48 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 50,25 - 51,35 triệu đồng/lượng.