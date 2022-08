Giá vàng hôm nay 14/8, giá vàng chốt tuần giao dịch với tín hiệu tích cực khi tiếp tục tăng. Giá vàng trong nước chỉ biến động nhẹ trong khoảng 100.000 - 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 14/8: Tuần thứ 4 tăng giá liên tiếp

Giá vàng thế giới tăng tuần thứ 4 liên tiếp, trong khi đó giá vàng trong nước ít biến động quanh ngưỡng 66-67 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 1,5% trong tuần qua. Hiện giá vàng giao ngay đạt 1.804 USD/ounce, theo Kitco. Trong khi giá vàng giao tháng 12 đứng ở mức 1.818,4 USD.

Giá vàng hôm nay 14/8: Vàng ghi nhận chuỗi 4 tuần tăng giá liên tiếp.

Trước đó, giá vàng đã có hai phiên tăng liên tiếp đầu tuần này, được hỗ trợ bởi đà suy yếu của đồng USD, trong khi những người tham gia thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để tìm kiếm những manh mối về lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nhưng trong hai phiên sau đó, giá vàng lại đi xuống khi bình luận của các quan chức Fed làm giảm hy vọng về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ, ngay cả khi số liệu cho thấy nhiều dấu hiệu lạm phát đã chạm "đỉnh".

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 7 đã không tăng so với tháng trước nhờ giá xăng giảm, dấu hiệu đầu tiên giúp người Mỹ được giải tỏa sau thời gian chứng kiến lạm phát leo thang chóng mặt trong hai năm qua. CPI Mỹ đã tăng 8,5% trong tháng 7, thấp hơn so với dự báo 8,7%. So với tháng trước, CPI tháng 7 gần như đi ngang.

Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) đã hạ dự báo đối với giá vàng, với đánh giá về mặt cấu trúc, vàng vẫn chịu sức ép do các yếu tố về tăng trưởng và thắt chặt tiền tệ.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC TP.HCM: 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,6 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội: 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,62 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,55 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,55 triệu đồng/lượng (bán ra).

Chốt phiên cuối tuần 13/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 66,6 – 67,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với phiên đầu tuần 8/8 ở mức 66,3 - 67,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng SJC trong nước tăng nhẹ 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.