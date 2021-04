Giá vàng hôm nay 15/4: Quay đầu, vàng thế giới về mức 49,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 49,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 5,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.740 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.741 USD/ounce.

Sau phiên tăng nhanh từ đáy, giá vàng hôm nay đã quay đầu sụt giảm khi chứng kiến đà tăng kỷ lục trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Dường như, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những tài sản tiềm năng khác để đầu tư và "bỏ quên" vàng.

Theo đó, giá vàng tăng khá mạnh trong phiên sáng 14/4 do đồng USD giảm nhanh và giới đầu tư lo ngại lạm phát tại Mỹ sẽ leo thang trong thời gian tới.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 3 tăng 0,6% so với tháng 2 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, chỉ số giá nhà sản xuất PPI cũng tăng cao hơn dự báo. Cả 2 chỉ số này cho thấy, lạm phát Mỹ đang tăng cao hơn so với kỳ vọng.

Đến chiều 14/4, giá vàng quay đầu giảm khi chứng kiến đà tăng kỷ lục trên thị trường chứng khoán toàn cầu.

Ông Daniel Briesemann, chuyên gia phân tích của Commerzbank nhận định: "Vàng phản ứng khá tích cực đối với dữ liệu lạm phát tại Mỹ, vì lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD cũng suy yếu. Những điều này đã hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, đà tăng cao kỷ lục của thị trường chứng khoán toàn cầu là một tín hiệu về nhu cầu rủi ro gia tăng. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm những tài sản tiềm năng khác để đầu tư".

Trong khi đó, tại cuộc thảo luận online do Câu lạc bộ Kinh tế Thủ đô Washington (Mỹ) tổ chức, một số nhà kinh tế cảnh báo quy mô nợ của chính phủ đang tăng vọt.

Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – ông Jerome Powell cho biết đây không phải là vấn đề đáng lo ngại và sẽ giải quyết các khoản nợ trong tương lai gần.

Thông tin này có thể làm cho giới đầu tư tài chính lạc quan về khả năng phục hồi kinh tế Mỹ trong thời gian tới. Theo đó, nhiều người không đưa vốn vào thị trường vàng. Vì thế, giá vàng không đủ sức mạnh để vượt qua mức cản 1.750 USD/ounce.

Mặt khác, một số nhà đầu tư lo ngại việc nắm giữ vàng có thể gặp rủi ro. Họ đã mạnh tay bán ra. Giá vàng có lúc rơi hơn 10 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá vàng hôm nay 15/4 tại PNJ Hà Nội và PNJ TP. HCM niêm yết ở mức 54,90– 55,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 54,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,30 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 15/4 ở Doji niêm yết ở mức 54,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,20 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Phú Quý giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 54,90– 55,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).