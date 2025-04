Giá vàng hôm nay 15/4: Thế giới giảm nhiệt, vàng trong nước tăng từng giờ

Giá vàng hôm nay trên thế giới 15/4: Giảm nhẹ

Sau tuần tăng mạnh và thiết lập kỷ lục mới ở mức 3.245 USD/ounce, giá vàng thế giới hôm nay giao dịch với xu hướng điều chỉnh giảm, khi tâm lý thị trường dần ổn định trở lại. Trong phiên giao dịch sáng tại châu Á, giá vàng có lúc giảm về vùng 3.200 USD/ounce trước khi phục hồi nhẹ. Tính đến thời điểm hiện tại, XAU/USD giao dịch quanh 3.212 USD, giảm gần 1% so với phiên trước.

Đà giảm này đến từ nhiều yếu tố kết hợp. Trước hết, thị trường vàng chịu áp lực đáng kể từ thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định miễn thuế bổ sung 125% đối với một loạt thiết bị điện tử, bao gồm smartphone, laptop, ổ cứng, chip nhớ, các loại máy móc phục vụ sản xuất chất bán dẫn, pin mặt trời và các sản phẩm liên quan.

Đồng thời, Mỹ cũng hoãn áp thuế trong 90 ngày đối với các quốc gia có thiện chí đàm phán và giảm mức thuế đối ứng xuống còn 10% cho tất cả các đối tác. Động thái này được thị trường xem là dấu hiệu "xuống thang" trong căng thẳng thương mại và góp phần làm dịu bớt lo ngại, qua đó khiến dòng tiền tạm thời rút khỏi vàng để chuyển sang các kênh đầu tư khác.

Không chỉ vậy, nền kinh tế Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – cũng vừa phát đi tín hiệu hồi phục mạnh mẽ. Dữ liệu công bố ngày 14/4 cho thấy xuất khẩu tháng 3 của Trung Quốc tăng vọt 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức dự báo 4,4% và mức tăng 2,3% trong tháng 2. Mặc dù nhập khẩu vẫn giảm 4,3% so với cùng kỳ, nhưng mức giảm đã thu hẹp đáng kể so với mức giảm 8,4% trong tháng 2. Những con số này cho thấy sức mua nội địa đang phục hồi và nền kinh tế đang hấp thụ hàng hóa tốt hơn, nhờ hàng loạt chính sách kích thích kinh tế từ chính phủ Trung Quốc, bao gồm đẩy mạnh tiêu dùng nội địa và cải thiện lưu thông hàng hóa.

Việc Trung Quốc tiếp tục duy trì mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2025, bất chấp những bất ổn từ các chính sách thuế quan của Mỹ, cho thấy nước này đang dần thích nghi với môi trường kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu và sự ổn định kinh tế tương đối tại Trung Quốc đã góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư vào các tài sản rủi ro cao hơn như chứng khoán, trái phiếu. Từ đó, một phần dòng tiền đầu cơ ngắn hạn đã rút ra khỏi vàng để chuyển hướng sang các kênh sinh lời, khiến giá vàng chịu áp lực điều chỉnh.

Tuy nhiên, thị trường vẫn giữ tâm lý thận trọng. Trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị áp thuế mới với chip và công nghệ trong thời gian tới, cùng với những diễn biến khó lường của chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed), vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn trong trung và dài hạn.

Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi sát các phát biểu từ giới chức Fed cũng như những động thái tiếp theo của Tổng thống Trump về chính sách thương mại, đặc biệt với ngành bán dẫn – lĩnh vực đang trở thành tâm điểm của căng thẳng Mỹ - Trung hiện nay.

Giá vàng hôm nay trong nước 15/4: Tiếp đà tăng mạnh, vàng SJC vượt mốc 107 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng mạnh, đánh dấu phiên thứ 6 liên tiếp đi lên, bất chấp giá vàng thế giới có dấu hiệu điều chỉnh nhẹ. Đáng chú ý, đà tăng mạnh diễn ra ở cả vàng miếng SJC lẫn các sản phẩm vàng nhẫn, cho thấy sức cầu trong nước vẫn ở mức cao và thị trường chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại hệ thống của Tập đoàn Doji, giá vàng miếng SJC ở thị trường Hà Nội và TP.HCM được niêm yết ở mức 105 triệu đồng/lượng (mua vào) và 107,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 2 triệu đồng và 1 triệu đồng so với phiên trước. Chênh lệch mua – bán thu hẹp về mức 2,5 triệu đồng/lượng, phản ánh nỗ lực điều chỉnh linh hoạt để thu hút nhà đầu tư.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận mức giá tương tự, với vàng SJC đứng ở mức 105 – 107,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2 triệu đồng chiều mua vào và 1 triệu đồng chiều bán ra. Trong khi đó, tại Phú Quý, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 104 – 107,5 triệu đồng/lượng, với mức tăng 1,5 triệu đồng chiều mua vào và 1 triệu đồng chiều bán ra, chênh lệch giữa hai chiều giữ ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng có những bước tăng mạnh đáng chú ý. Vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 102,6 – 106,2 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng chiều mua và 1,1 triệu đồng chiều bán. Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 đứng tại mức 102 – 105 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng chiều mua vào và 200.000 đồng chiều bán ra, chênh lệch mua – bán thu hẹp xuống 3 triệu đồng/lượng. Sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Phú Quý cũng tăng 900.000 đồng chiều mua vào và 500.000 đồng chiều bán ra, lên mức 102,3 – 105,6 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng trong nước đã tăng khá cao so với thời điểm đầu tháng, thị trường vẫn ghi nhận lực cầu mạnh. Theo thông tin từ bộ phận truyền thông của Bảo Tín Minh Châu, tỷ lệ khách hàng mua vào trong phiên đạt khoảng 60%, cao hơn tỷ lệ bán ra ở mức 40%. Thị trường tiếp tục trong tình trạng khan hiếm các sản phẩm vàng miếng SJC, khiến giá chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù giá vàng thế giới đang có xu hướng điều chỉnh.

Việc giá vàng trong nước tăng trái chiều với thị trường quốc tế cho thấy tính đặc thù của cung – cầu nội địa. Trong bối cảnh nhu cầu tích trữ vàng tăng cao, đặc biệt trong giai đoạn nhiều biến động về kinh tế và chính sách quốc tế, nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn vàng như một kênh giữ tài sản an toàn và dài hạn.