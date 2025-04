Giá vàng hôm nay 16/4: Vàng trong nước tăng 7 phiên liên tiếp

Giá vàng hôm nay trên thế giới 16/4: Phá đỉnh cũ, vàng tiến về mốc 3.300

Trong phiên giao dịch ngày 15/4 theo giờ New York, giá vàng thế giới (XAU/USD) tiếp tục tăng vọt, chốt phiên ở mức 3.240 USD/ounce, tăng hơn 6,5% so với đầu tuần. Động lực chính thúc đẩy giá vàng là làn sóng nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục sụt giảm. Tại thời điểm viết bài, giá vàng hôm nay ghi nhận giao dịch quanh mốc 3.260 USD/ounce.

Đáng chú ý, đà tăng của vàng được kích hoạt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế mới lên ngành dược phẩm nhập khẩu, một bước đi khiến giới đầu tư thêm lo ngại về nguy cơ lan rộng của chiến tranh thương mại. Trong khi đó, phía Trung Quốc đáp trả bằng việc ra lệnh cho các hãng hàng không trong nước ngừng nhận bàn giao máy bay Boeing, làm tăng thêm sự bất ổn trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh yếu tố chính trị, thị trường còn bị ảnh hưởng bởi các dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều. Giá nhập khẩu vẫn ở mức thấp, trong khi chỉ số sản xuất khu vực New York (Empire State Manufacturing Index) bất ngờ tăng mạnh lên -8,1 điểm trong tháng 4, từ mức -20 điểm của tháng 3, vượt xa dự báo -14,5. Tuy nhiên, yếu tố tích cực này bị lu mờ bởi dữ liệu nội bộ cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục suy giảm, chi phí đầu vào tăng và triển vọng sáu tháng tới xấu đi đáng kể.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm 4,5 điểm cơ bản xuống còn 4,339%, trong khi lợi suất thực tế cũng giảm 3,5 điểm về mức 2,149%. Đây là mức sụt giảm thứ hai liên tiếp, giúp vàng – vốn không sinh lãi – trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Thị trường đang hướng sự chú ý đến loạt dữ liệu quan trọng trong tuần như doanh số bán lẻ tháng 3 (dự báo tăng từ 0,6% lên 1,3% theo tháng), nhưng nhóm hàng hóa kiểm soát – thường dùng tính GDP – lại được dự đoán giảm từ 1% xuống 0,6%, cho thấy người tiêu dùng Mỹ bắt đầu siết chặt chi tiêu. Sản xuất công nghiệp cũng được dự báo sẽ giảm 0,2% trong tháng 3, đảo ngược đà tăng 0,7% của tháng trước. Điều này có thể khiến đà phục hồi sau chuỗi ba tháng suy giảm liên tiếp hồi cuối năm 2024 bị gián đoạn.

Trên phương diện kỹ thuật, vàng đang duy trì xu hướng tăng rõ rệt, với mục tiêu ngắn hạn hướng đến vùng 3.250 USD. Nếu phá vỡ được mức đỉnh lịch sử hiện tại tại 3.245 USD, vùng giá tiếp theo mà giới phân tích hướng đến sẽ là 3.300 USD. Ngược lại, nếu giá vàng quay đầu giảm dưới mốc 3.200 USD, các ngưỡng hỗ trợ quan trọng sẽ nằm tại 3.176 USD (mức đỉnh ngày 10/4) và sâu hơn là 3.100 USD.

Với diễn biến phức tạp từ chính sách thương mại và kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2025 (hiện thị trường đang định giá 85 điểm cơ bản hạ lãi suất, bắt đầu từ tháng 7), vàng vẫn được xem là tài sản trú ẩn hấp dẫn, nhất là trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá vàng hôm nay trong nước 16/4: Tiếp tục tăng phiên thứ 7 liên tiếp, khan hàng đẩy giá lập đỉnh mới

Thị trường vàng trong nước hôm nay tiếp tục chứng kiến giá vàng tăng mạnh ở cả vàng miếng SJC lẫn các sản phẩm vàng nhẫn, đánh dấu phiên tăng giá thứ 7 liên tiếp. Mức tăng đều ở nhiều hệ thống kinh doanh lớn, bất chấp diễn biến thế giới có phần chững lại. Tình trạng khan hiếm nguồn cung tiếp tục là yếu tố chính đẩy giá vàng trong nước lên cao và liên tục lập đỉnh mới.

Tại Tập đoàn Doji, giá vàng miếng SJC trên thị trường Hà Nội và TP.HCM được niêm yết ở mức 105,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 108 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng đồng đều 500.000 đồng mỗi chiều so với phiên trước. Chênh lệch mua – bán giữ ổn định ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng đứng ở mức 105,5 – 108 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng tương tự Doji, với mức chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, vàng miếng tăng mạnh hơn ở chiều mua, đạt 104,8 – 108 triệu đồng/lượng, với mức tăng lần lượt là 800.000 đồng và 500.000 đồng mỗi chiều. Chênh lệch thu hẹp xuống còn 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn – loại được nhiều người tiêu dùng và nhà đầu tư nhỏ lẻ lựa chọn – cũng tăng mạnh. Vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 104,1 – 107 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng chiều mua vào và 800.000 đồng chiều bán ra, chênh lệch mua – bán giảm còn 2,9 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 tại thị trường Hà Nội tăng 1,2 triệu đồng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng ở chiều bán, đạt mức 103,2 – 106,5 triệu đồng/lượng, với chênh lệch nâng lên 3,3 triệu đồng. Còn tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 đứng ở mức 103,4 – 106,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,1 triệu đồng chiều mua vào và 900.000 đồng chiều bán ra, chênh lệch 3,1 triệu đồng/lượng.

Tình trạng nguồn cung vàng trong nước tiếp tục khan hiếm, đặc biệt là vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999, đang tạo áp lực lớn lên giá. Theo phản ánh của nhiều nhà đầu tư và người dân, nhu cầu mua vàng tăng cao nhưng lượng cung tại các cửa hàng vẫn hạn chế. Có trường hợp người dân xếp hàng chờ mua vàng nhưng không thể giao dịch do không còn hàng, góp phần đẩy giá liên tục tăng mạnh và thiết lập đỉnh mới mỗi ngày.

Giới phân tích nhận định rằng trong bối cảnh nhu cầu trong nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cộng với tâm lý tích trữ vàng gia tăng khi giá thế giới vẫn trong xu hướng đi lên, giá vàng trong nước có thể tiếp tục leo cao trong những ngày tới. Việc thị trường thiếu hụt nguồn cung trong khi lượng cầu tăng mạnh là yếu tố chủ đạo định hình xu hướng giá ngắn hạn hiện tại.