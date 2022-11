Giá vàng hôm nay 18/11: Vàng giảm, đà bán tháo chưa kết thúc

Giá vàng hôm nay 18/11: Giá vang giảm trong phiên giao dịch sáng nay, do đà tăng của đồng USD. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm đến các tài sản an toàn như vàng do mối lo ngại địa chính trị cũng yếu đi. Trong nước, giá vàng biến động nhẹ.