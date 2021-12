Giá vàng hôm nay (20/12) tiếp tục tăng lên do đồng USD suy yếu và lực mua vào tăng mạnh.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (20/12) đứng ở mức 1.800,9-1.801,4 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 2,2 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.798,7-1.799,2 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá mở cửa, vàng tăng 3 USD, đứng ở mức 1.801,7 USD/ounce, do tác động của đồng USD suy yếu và lực mua vào tăng mạnh.

Kitco Gold Index (KGX)

Thị trường vàng thế giới đã phản ứng khá bất ngờ trước kế hoạch thắt chặt chính sách của Fed trong năm tới. Sau nhiều ngày ngóng đợi, giá vàng đã có phiên vượt ngưỡng kháng cự quan trọng - 1.800 USD/ounce. Tổng cộng cả tuần trước, giá vàng tăng gần 1%. Vàng đã thử thách mức 1.800 USD nhưng không thể đóng cửa trên mức giá tâm lý quan trọng đó sau một đợt tăng giá mạnh. Đây cũng là tuần đầu tiên trong 5 tuần gần đây, giá kim loại quý đi lên, trong bối cảnh các kênh đầu tư khác có nhiều biến động bất thường khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại.

Hiện tại, vàng đang được hỗ trợ bởi một số yếu tố. Yếu tố đầu tiên, tâm lý rủi ro liên quan đến chứng khoán Mỹ khi cả ba chỉ số chính đồng loạt giảm điểm trong một ngày. Thứ hai, sự không chắc chắn về tăng trưởng và khả năng thu hẹp hoạt động kinh tế trước nguy cơ biến chủng Covid-19 mới Omicron. Cuối cùng, vẫn có những lo ngại về lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm.

Giá vàng hôm nay 20/12: Lực mua vào tăng mạnh, vàng bứt tốc trên 1.800 USD/ounce. Nguồn: Kitco

Khảo sát về giá vàng tuần này của Kitco với 16 chuyên gia trên phố Wall, thì có 11 dự báo vàng tăng giá, 2 người nhận định giá vàng sẽ đi ngang, và 3 ý kiến cho rằng vàng sẽ giảm.

Đối với khảo sát trực tuyến, với 1.027 người tham gia, thì 57% trong số đó tin rằng giá vàng sẽ tăng, 26% cho rằng giá vàng giảm và 17% có quan điểm giá vàng sẽ ít thay đổi.

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo, cho biết ông dự báo giá vàng sẽ tăng tiếp vì làn sóng Covid-19 mới trên toàn thế giới thúc đẩy vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/12, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,7 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,7 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,62 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết ở mức 61,15 – 61,65 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch mức 52,38 – 53,03 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch mức 5181 – 52,90 triệu đồng/lượng.