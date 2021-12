Giá vàng hôm nay 16/12: Vàng tiếp tục tăng nhưng chưa thể bứt phá mạnh, vì sao?

Giá vàng hôm nay 16/12 tiếp tục tăng sau cuộc họp Fed. Trong phiên giao dịch sáng ngày 16/12, giá vàng giao ngay tăng 0,14% lên 1.779,8 USD/ounce vào lúc 6h22 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 2 cũng tăng 0,12% lên 1.779,5 USD.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay đứng ở mức 1.780,81.781,3 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 15 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.765,8-1.766,3 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng tăng 2,5 USD, đứng ở mức 1.779,8 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và người mua chiếm ưu thế. Giá vàng sẽ tăng 3,6 USD nếu đồng USD không mạnh lên.

Nguồn: Kitco Gold Index (KGX)

Động thái của ngân hàng trung ương Mỹ cho thấy lạm phát đã đạt mục tiêu và mở đường cho ba lần tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm 2022.

Fed dự kiến sẽ thông báo rằng họ đang đẩy nhanh việc kết thúc việc mua trái phiếu và chuyển sang tăng lãi suất vào năm tới như một biện pháp bảo vệ nền kinh tế trong bối cảnh lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới không ngừng gia tăng.

Giảm kích thích và tăng lãi suất có xu hướng đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn không sinh lời.

Các nhà phân tích cho biết, so với một thông báo về việc đẩy nhanh tốc độ cắt giảm mua sắm, điều thú vị hơn sẽ là xem liệu Chủ tịch Fed Powell có thúc đẩy hoặc có thể làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất hay không.

Các chuyên gia giải thích thêm: "Phản ứng của giá vàng có thể sẽ được kích hoạt bởi tỷ giá hối đoái EUR-USD và lợi suất trái phiếu".

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng dự kiến nhóm họp trong tuần này.

Chuyên gia Innes nhận định, vàng có thể kết thúc năm nay với mức giá khoảng 1.750-1.800 USD/ounce nếu Fed hướng tới cắt giảm lãi suất 3 lần.

Trong khi đó, chiến lược gia hàng hóa cao cấp Daniel Hynes của ANZ cho biết không kỳ vọng nhiều rằng vàng sẽ tăng so với mức hiện tại. Theo ông, mức 1.800 USD về cơ bản là mục tiêu quý I/2022, còn trong nửa cuối năm, vàng có khả năng giảm trở lại và chạm mức 1.600 USD vào cuối năm.

Thị trường vẫn sẽ có những biến động mới, nhưng chưa có gì quá nghiêm trọng. Sự biến động trên thị trường vàng tương đối thấp. Một phần là do Fed đã khá minh bạch về chính sách và họ sẽ tiếp tục như vậy.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 15/12, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 60,60 triệu đồng/lượng - 61,30 triệu đồng/lượng. SJC Hà Nội: 60,70 triệu đồng/lượng - 61,42 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 60,55 triệu đồng/lượng - 61,35 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 60,70 triệu đồng/lượng - 61,43 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 60,74 – 61,27 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,81 – 52,46 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 51,2 – 52,3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 11,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 15/12.