Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco không còn kéo dài được đà tăng hiếm có như trước đó ít giờ. Vàng chỉ trụ được trên ngưỡng 1.800 USD trong vài tiếng đồng hồ rồi lại nhanh chóng bị đẩy xuống dưới ngưỡng kháng cự mạnh này, hiện được giao dịch tại 1.798,7 USD, quay đầu giảm nhẹ 0,6 USD so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.798,7-1.799,2 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 8,2 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.806,9-1.807,4 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng mất giá trị tới 12,8 USD/ounce do đồng USD mạnh lên. Dù vậy nhờ các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào đã kéo giá vàng lên qua đó giá vàng giảm 0,6 USD/ounce so với giá mở cửa, đứng ở mức 1.789,7 USD/ounce.

Nguồn: Kitco Gold Index (KGX)

Tuần này, trong 16 nhà phân tích Phố Wall tham gia cuộc khảo sát biến động thị trường vàng của Kitco News, 11 nhà phân tích (chiếm 69%) dự báo giá vàng tăng vào tuần tới; chỉ có hai người (13%) dự báo giá giảm và ba người còn lại (19%) cho ý kiến trung lập.



Trong khi đó, với tổng số 1.027 phiếu khảo sát thu về trong cuộc thăm dò trực tuyến trên Phố Main, 593 người được hỏi (58%) kỳ vọng vàng tăng giá vào tuần tới; 263 người khác (26%) dự đoán giá sẽ giảm, trong khi 171 người khác (17%) cho ý kiến trung lập.

Giá vàng hôm nay 18/12: Đồng đô la mạnh lên khiến vàng mất giá trị 0,6 USD.

Tâm lý tăng giá mạnh mẽ trên thị trường vàng xuất hiện khi giá có vẻ như sẽ kết thúc tuần, tăng hơn 1% so với cùng ngày tuần trước. Đối với một số nhà phân tích, thị trường đang cho thấy một số sức mạnh phục hồi khi giá có thể giữ mức hỗ trợ trên 1.750 USD/ounce trước quyết định chính sách tiền tệ của Fed.

Fed cho biết họ sẽ mở đường cho việc tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm cho tới cuối năm 2022, giữa lúc thị trường lao động siết chặt và lạm phát gia tăng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/12, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,6 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 60,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,65 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 61,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,77 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 61,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,75 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết ở mức 61,15 – 61,65 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,38 – 53,03 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 51,81 – 52,90 triệu đồng/lượng.